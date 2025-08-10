AI tehnologija pogoršava klimatsku krizu

Prema istraživanju MIT Technology Reviewa, podatkovni centri u SAD-u su 2024. potrošili oko 200 teravat-sati električne energije, pri čemu je trećina otišla na AI. To odgovara godišnjoj potrošnji Tajlanda. Američki laboratorij Lawrence Berkeley predviđa da će serveri do 2028. trošiti 12 posto ukupne američke struje, trostruko više nego sad.

Serveri niču na sve strane

Zbog sve veće potražnje, najveći investicijski fondovi ulažu stotine milijardi dolara u gradnju novih servera. OpenAI, uz podršku Donalda Trumpa, planira ulaganje od 500 milijardi dolara u nove centre. Uz podršku Trumpovog režima, OpenAI potpisao je ugovor o gradnji podatkovnih centara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Točna vrijednost ove investicije nije poznata, ali radi se o desecima milijardi dolara.

Prljava energija

Zbog sporosti gradnje nuklearki, podatkovni centri se i dalje oslanjaju na fosilna goriva. Elon Musk je, primjerice, instalirao 35 plinskih turbina u Tennesseeju bez dozvola. Google je od 2019. povećao emisije stakleničkih plinova za 48 posto, iako su najavili postizanje klimatske neutralnosti do 2030.

MIT-ova analiza pokazuje da struja koju troši AI industrija ima 48 posto višu ugljičnu emisiju od američkog prosjeka. Budući da serveri rade gotovo neprekidno, teško je osloniti se na obnovljive izvore bez velikih ulaganja u pohranu energije.

Osim struje, podatkovni centri troše i velike količine pitke vode za hlađenje, što izaziva protivljenje lokalnih zajednica. Pritom se stanovnici žale i na buku i zdravstvene probleme, poput nesanice, glavobolja i anksioznosti.

Klimatske dezinformacije

AI također otežava borbu protiv klimatskih promjena širenjem dezinformacija. U Kanadi su AI chatbotovi, organizirani od strane lobista fosilne industrije, zatrpali lokalne vlasti emailovima koji pozivaju na odustajanje od klimatskih politika.

Ova propagandna operacija vrlo je brzo počela davati plodove. Grad Lethbridge u kanadskoj pokrajini Alberta u svibnju ove godine donio je odluku da će svoje ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova smanjiti za 50 posto. Shane Gunster, stručnjak za komunikaciju vezanu za zaštitu okoliša sa Sveučilišta "Simon Fraser" strahuje da će istim putem krenuti i druge jedinice lokalne samouprave u Kanadi.

Stručnjaci upozoravaju da AI omogućuje jeftinu i vrlo ciljanu distribuciju klimatskih dezinformacija, čime dodatno potkopava napore za zaštitu okoliša.