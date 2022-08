Svi problemi procesuirane hrane

Vrlo dobro znamo da jedenje procesirane hrane koja nam olakšava život, kao što su unaprijed zapakirane juhe, umaci, smrznuta pizza i gotova jela nije dobro za naše zdravlje. Niti je jedenje sve hrane za užitak koju toliko volimo: hrenovki, kobasica, hamburgera, pomfrita, gaziranih pića, kolačića, kolača, bombona, krafni i sladoleda.

Studije su otkrile da mogu povećati rizik od pretilosti, problema sa srcem i cirkulacijom, dijabetesa i raka. Mogu nam čak i skratiti život.

Sada je nova studija otkrila da konzumiranje više prerađene hrane može pridonijeti sveukupnom kognitivnom padu, uključujući područja mozga koja su uključena u sposobnost obrade informacija i donošenja odluka.

Ustvari, muškarci i žene koji su jeli najviše ultraprocesirane hrane imali su 28% bržu stopu kognitivnog pada i 25% bržu stopu opadanja izvršnih funkcija u usporedbi s ljudima koji su jeli manje prerađene hrane, pokazalo je istraživanje.

"Iako ih je potrebno dodatno proučavati, novi su rezultati prilično uvjerljivi i naglašavaju ključnu ulogu pravilne prehrane u očuvanju i promicanju zdravlja mozga i smanjenju rizika od bolesti mozga kako starimo", rekao je Rudy Tanzi, profesor neurologije na Harvard Medical School i voditelj odjela za istraživanje genetike i starenja Opće bolnice Massachusetts u Bostonu.

Visok udio šećera i soli

Tanzi, koji je pisao o procesiranoj hrani u svojoj knjizi "The Healing Self: A Revolutionary New Plan to Supercharge Your Immunity and Stay Well for Life", rekao je da je ključni problem s procesiranom hranom to što "ona obično ima vrlo visok udio šećera, soli i masti, koje sve potiču sustavnu upalu, možda najveću prijetnju zdravom starenju u tijelu i mozgu.

"Budući da su prikladni kao brzi obrok, oni također zamjenjuju hranu koja je bogata biljnim vlaknima koja su važna za održavanje zdravlja i ravnoteže trilijuna bakterija u vašem crijevnom mikrobiomu", dodao je, "što je posebno važno za zdravlje mozga i smanjenje rizika od bolesti mozga povezanih sa starenjem poput Alzheimerove bolesti."

Kognitivno testiranje, koje je uključivalo trenutačno i odgođeno prisjećanje riječi, prepoznavanje riječi i verbalnu tečnost, provedeno je na početku i na kraju studije, a sudionici su upitani o svojoj prehrani.

"U Brazilu ultraprocesirana hrana čini 25% do 30% ukupnog unosa kalorija. Imamo McDonald's, Burger King i jedemo puno čokolade i bijelog kruha. Ne razlikuje se puno, nažalost, od mnogih drugih zapadnih zemalja", rekla je koautorica dr. Claudia Suemoto, docentica na odjelu za gerijatriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u São Paulu.

"Pedeset osam posto kalorija koje unose građani Sjedinjenih Država, 56,8% kalorija koje unose građani Britanije i 48% kalorija koje unose Kanađani dolazi iz ultraprocesirane hrane", rekla je Suemoto, piše CNN.