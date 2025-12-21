Svemir u mojoj glavi, izložba Duška Šibla

U samom središtu grada, akademski slikar Duško Šibl, popularni i cijenjeni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, izložio je noviju produkciju većih i velikih formata akrila u prostorima knjižnice Bogdana Ogrizovića, u Preradovićevoj ulici 5.

Knjižnica posjeduje sjajne izloge u kojima se izlažu umjetnička djela i na toj su poziciji u svakodnevnom, kontinuiranom kontaktu s brojnim i radoznalim i slučajnim gledateljima koji ili pomno promatraju slike ili samo prolaze pored njih, tek ih registrirajući.

No, u svakom slučaju, s takvim izlaganjem slike dolaze u česte čvrste i stvarne međusobne kontakte s mnoštvom gledatelja, promatrača, prolaznika, za razliku od galerija koje su uglavnom prazne.

Šibl je izložio niz svojih zanimljivih slika, izrazito hektičnog kolorističkog karaktera jer doista sve pršti, bljeska, titra od siline erupcija i eksplozija boje na platnima.

Slikar uživa u svojim likovnim bombardmanima prostora, njegove slike žive, erumpiraju u stvarnosti, mijenjaju svijet, sve što je bilo, nema ga više, dolazi nešto a ne znamo što.

Svemir u mojoj glavi u prosincu ove godine u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića vrhunski je kulturni događaj, ako ne i sam događaj godine, što se tiče zagrebačkih muzeja i galerija.