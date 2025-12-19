Novi sakralni ciklus Renate Facan Kušec

Akademska slikarica, istaknuta hrvatska likovna umjetnica, Renata Facan Kušec kontinuirano, u svom atelijeru u središtu grada stvara kompleksni opus i zaokružuje impresivni i jedinstveni sakralni opus.

Pred nama je njezin ciklus posvećen Isusu Kristu, izveden u više različitih varijacija, na prvi pogled vrlo specifičan, s ponekim elementom iz prošlih epoha povijesti umjetnosti.

Isus s posljednjim snagama izgovara svoje zadnje riječi na križu, umorna i bolna tijela.

Tu je i jedan anđeo, osobito lijepo djelo.

Sakralni ciklus Renate Facan Kušec nastao je u vrlo emotivnom raspoloženju, ukazao se u trenutcima izrazitog produhovljenja autorice.

Motivi Isusa Krista u ovom kompleksnom ciklusu pripadaju iznimno uspelim ostvarenjima aktualne likovne produkcije.

Nevelik brojem slika ali velik po snazi ekspresije sakralni ciklus Renate Facan Kušec izvanredan je slikarski poduhvat.

Svaki potez, svaka slika, svaka ideja potječe iz čovjekove nutrine, skrivene i često drugima nedostupne.

Pred nama je rafinirani sakralni ciklus Renate Facan Kušec, osebujan i izrazito dojmljiv.