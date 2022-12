Sve više velikih kompanija prepoznaje važnost bicikliranja na posao

Sindikat biciklista je 5. prosinca 2022. uručio europski certifikat "Poslodavac prijatelj bicikliranja" softverskoj kompaniji CROZ iz Zagreba. Ovime se CROZ pridružio međunarodnoj inicijativi društveno odgovornih kompanija čiji je cilj smanjiti stakleničke plinove i pozitivno utjecati na zdravlje i životne navike svojih zaposlenika.

Certifikat je standardiziran na europskoj razini, a potvrda je društveno odgovornog poslovanja. Ovim se certifikatom CROZ se svrstao u društvo istaknutih ekološki i društveno osviještenih kompanija i organizacija u Hrvatskoj i Europi poput, primjerice, Hrvatskog telekoma, Ericsson Nikola Tesla, FIVE, IN2, Syntio, Span, Neos, Pliva...

U Hrvatskoj certificiranje provodi Udruga "Sindikat biciklista", koja je dio europskog konzorcija "Cycle Friendly Employer Certification". „Poticanjem svojih zaposlenika, klijenata i partnera na korištenje biciklom kao prijevoznim sredstvom, CROZ služi kao pozitivan primjer zagovaranja i prakticiranja održivog oblika kretanja te odgovornosti prema zdravlju, okolišu i javnom prostoru, ali i uštedama", izjavili su iz Sindikata biciklista. CROZ svojim zaposlenicima omogućuje kvalitetan i zaštićen biciklistički parking, tuševe, svlačionice, garderobe, alate za male popravke, korištenje službenih bicikala i teretnih bicikala u unutarnjoj logistici poslovanja te ih informira ih o prednostima bicikliranja i dobrobitima za zdravlje.

„Sretni smo i ponosni što smo nositelji ovog certifikata, jer nama to nije samo papirnata potvrda, nego način života. Smanjujemo gužvu u gradu, a uz to štitimo planet što nam je iznimno važno. Biciklarnik, tuševe i službene bicikle smo uveli još prije 10-tak godina, a sada smo ih dodatno uredili i dodali klamerice ispred zgrade. Time podržavamo one koji već bicikliraju, ali i potičemo ostale da automobil zamijene pedaliranjem" izjavio je Krešimir Mudrovčić, član uprave CROZa.

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaraju i rade na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. „Upravo građani i građanke koji svakodnevno putuju na posao naša su ciljana skupina, a njihov odabir načina putovanja uvelike utječe na prometnu situaciju u gradovima" napomenuli su iz Sindikata biciklista.

U Sindikatu biciklista provode program certificiranja, tzv. "Cycle Friendly Employer" organizacija, nakon što su postali koordinator certifikacije za Hrvatsku od strane Europske biciklističke federacije. Program se sastoji od konzultacija, evaluacije i samog certificiranja, a sve organizacije koje bi se također željele pronaći na europskoj karti i time doprinijeti potvrdi svojeg društveno odgovornog poslovanja mogu se javiti Sindikatu biciklista na info@sindikatbiciklista.hr.