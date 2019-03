Kako promijeniti funkciju tipke za Bixby na Samsung Galaxy Note9

Samsung od 2017. godine dodaje zasebnu Bixby tipku odabranim Galaxy pametnim telefonima kako bi se pokrenuo glasovni asistent. Spreman je uvijek pomoći, ali ovaj pomoćnik bez internetske veze i podrškom samo za nekoliko jezika pretvara se za mnoge u beskorisnu tehnologiju. Ovih dana sve se promijenilo na bolje. Samsung je slušao korisnike i dozvolio promjenu njene funkcije.

Bixby tipki od sada možete dodijeliti pokretanje bilo koje instalirane aplikacije u uređaju ili izvršenje neke naredbe iz Android 9.0 Pie sustava, osim jedne - Google pomoćnika!

Kako promijeniti funkciju tike za Bixby na Samsung Galaxy Note9?

Postoji nekoliko načina na koje možete to učiniti. Uputu koju vam donosimo jedan je od najjednostavnijih načina.....

nadogradite Bixby aplikaciju ako još niste idite na Postavke u tražilicu upišite: Tipka za Bixby.....

4. Uključite "upotrijebi dvostruki pritisak"

5. Odaberite željenu aplikaciju ili naredbu za promjenu funkcije tike za Bixby

Eto, to je to! Ovu metodu možete koristiti i za Galaxy S8 , S8 + , S9 , S9 + i Note8. Planirate li kupiti Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e i Galaxy S10 +, ova značajka je prisutna u najnovijim flagship modelima

