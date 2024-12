Sve što trebate znati o festivalu ARTISTICO

ARTISTICO, festival nekonvencionalne kreativne produkcije i dizajna traje od 13. do 15. prosinca u zagrebačkom Studentskom centru i donosi vam najveći izbor kreativnih darova, druženje s njihovim autorima i odličnu zabavu.

Zagrebački SC ovog je vikenda ponovo postao mjesto umjetničke kreativne i inspirativne energije. Uz pomoć sjajnih izlagača i sudionika ARTISTICO donosi nikad bogatiji festivalski program - izložbe mladih autora i predstavljanja umjetničkih projekata, izložbeno-prodajni sajam autorskih radova i brojne radionice za djecu i odrasle.

ARTISTICO je pravo mjesto za sve one u potrazi za jedinstvenim i neponovljivim darovima. Pedeset umjetnika, kreativnih stvaraoca i dizajnera predstavlja svoje originalne umjetničke predmete i autorske radove i omogućuje posjetiteljima kupnju unikatnih darova. U njihovoj ponudi su slike na platnu, ilustracije, kolaži, zidne dekoracije, slike od mahovine i kokedame (biljke uzgajane u kuglici tla), ukrasi za dom, predmeti od keramike, eco betona, drveta, odjeća, modni dodaci, torbe, ruksaci i raznovrstan autorski umjetnički nakit. Sve autore vaših ovogodišnjih sjajnih darova upoznajte OVDJE (https://udrugarekreator.wixsite.com/artistico2024/artmarket).

Poseban dio programa pod nazivom IZLOŽI SE! rezerviran je za predstavljanja studenta i mladih autora gdje vas čekaju sjajni projekti i kreativci: OCTOPUS VULGARIS / Ani Einwalter, OUT OF MY LIFE / Ema Kreč, OBLIVION / Maro Vuić, MARTA IZA OBJEKTIVA / Marta Dobroević, NOSTALGIA HAS RUINED MY LIFE / Marino Perović, InHeritage / Paula Srdanović, Tibor Skala i Marko Maričević, ROSA OBSCURA / Orla Bird, R.A.D. UMJETNOST PRENAMJENE / REkreator, grupa autora. Među njihovim radovima nalaze se likovni radovi popraćenih poezijom, unikatno oblikovana keramika, fotografije, grafički radovi i ilustracije, tehnologija u službi očuvanja kulturne baštine te brojne ideje prenamijene i stvaranja novih vrijednosti odbačenim predmetima. Više o njima pročitajte OVDJE (https://bit.ly/Artistico2024_izlozi_se).

Mlade talentirane portretistice Adrijana Brčić, Paulina M. Vukoja i Kristinka Lazar, svaka na svoj način, uživo izrađuju portrete posjetitelja, a za sve posjetitelje koji žele razjasniti pojedine životne situacije i otvoriti dijalog sa samim sobom, tu su predivno ilustrirane tarot karte Rosa Obscura koje je izradila Orla Bird, a koje će čitat majstorica Space Tiger 9.

Bogat program ART RADIONICA vode akademski umjetnici, pedagozi i iskusni kreativci. Od izrade unikatnih stickera za djecu ili izrade blagdanskih motiva koji će zasvijetliti u mraku, do bojanja tekstila i izrade novčanika od audio kazeta za odrasle, svi posjetitelji imaju priliku nešto naučiti, isprobati nove tehnike i osloboditi svoju maštu. Cijeli program Artisticovih ART RADIONICA pogledajte OVDJE (https://bit.ly/Artistico2024_radionice).

Neizostavne su i jump-in radionice CREATE YOUR OWN i STOP AND PAINT kojima se možete priključiti kada god poželite te se okušati u raznim likovnim tehnikama ili pak izraditi svoj jedinstveni blagdanski ukras.

Za još bolju atmosferu i animaciju najmlađih tu je i JUNIOR CORNER posebno osmišljen i opremljen prostor koji razvija njihovu maštu i vještine. LIVING ROOM CAFE mjesto je za druženje i razmjenu iskustava s umjetnicima i zaljubljenicima u umjetnost.



Večer otvaranja uglazbio je Lining Jazz Collective, a u nedjelju u 19h nastupit će i zagrebački Zbor Ružmarinke.

Festival je otvoren svakog dana od 12 do 21 sat, a ulaz je besplatan.

Vidimo se u SC-u uz inspirativnu atmosferu i kreativnu energiju.

Detaljnije informacije dostupne su na:

https://udrugarekreator.wixsite.com/artistico2024

https://www.facebook.com/artistico.fest https://www.instagram.com/artistico.fest