Svakodnevne navike koje skidaju kilograme

Višak kilograma je gotovo pravilo nakon novogodišnjeg prejedanja i sličnih delicija... pa još kad zaboravimo da je već prošla nova i svi mogući blagdani, a mi i dalje jedemo kao i tada, naravno da smo jako brzo u ozbiljnom problemu...

No, nije sve tako ni crno ni sivo - pnekad je za početak dovoljno nekoliko dobrih svakodnevnih navika i centimetri sa struka će nestajati.

Bitan je tip ugljikohidrata - ne debljaju vas ugljikohidrati, nego prerađeni ugljikohidrati. Cjelovite žitarice ključ su malog struka. Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji su jeli tri ili više porcija cjelovitih žitarica dnevno imali 10 posto manje sala na trbuhu od ljudi koji su jeli jednaku količinu ugljikohidrata, ali prerađenih.

Izbacite dijetna gazirana pića - iako zvuči kao dobra ideja, istraživanje je pokazalo da se struk kod ljudi, koji su pili dva ili više dijetna gazirana pića dnevno, povećao 6 puta o odnosu na one koji ta pića nisu pili. Naime, dijetna pića puna su umjetnih zaslađivača, zbog kojih tijelo misli da će dobiti dozu šećera, pa razine inzulina narastu te se tijelo prebaci iz sagorijevanja sala u skladištenje sala.

Jedite orahe - najgore masti za struk su one zasićene. One nezasićene, pak, valjalo bi konzumirati često ako želimo manji struk. Zasićene masti nalaze se u kolačima i pekarskim proizvodima te mesu i one pokreću gene zaslužne za taloženje masti na trbuhu. Nezasićene masti, pak, aktiviraju gene koji smanjuju skladištenje masti i poboljšavaju inzulinski metabolizam. S oko 13 grama po porciji, orasi su jedan od najboljih izvora ove vrste masti.

Kavu zamijenite zelenim čajem - ispijanje zelenog čaja ujutro dokazano smanjuje struk, a previše kave ima suprotan efekt. Zeleni čaj aktivira metabolizam i otpuštanje sala iz stanica te poboljšava jetrenu funkciju sagorijevanja sala. Također, četiri šalice zelenog čaja mogu pojačati izdržljivost tijekom vježbanja, dok ista količina kave može poduplati količinu visceralnog sala.

Koristite kokosovo ulje - studija u kojoj je sudjelovalo 30 muškaraca pokazala je smanjenje obujma struka kod onih koji su konzumirali 2 žlice kokosovog ulja dnevno. Ima otprilike jednako kalorija kao i maslinovo ulje, no može koristiti i za kuhanje na visokim temperaturama. Također, kokosovo ulje ne podiže razine kolesterola te ga tijelo češće sagorijeva kao energije nego što ga taloži kao salo.

Koristite papar- peperin je snažan spoj koji se nalazi u papru, a koji pomaže kod sagorijevanja sala. Naime, on utječe na formiranje novih stanica sala, odnosno adipogenezu, a to rezultira manjim strukom i nižim razinama kolesterola.

Manji broj obroka - godinama su stručnjaci govorili da za mršavljenje treba jesti više manjih obroka dnevno. Istraživanja sada, pak, pokazuju da međuobroci potiču stvaranje sala na trbuhu. Također, oni koji jedu između doručka i ručka unesu dnevno više kalorija od onih koji pojedu nešto između ručka i večere. Stručnjaci savjetuju da imate tri konkretna obroka u danu.

Počastite se tamnom čokoladom - istraživanje pokazuje da jedenje umjerenih količina čokolade može pomoći pri smanjivanju sala na trbuhu. Jedenje najmanje 28 grama tamne čokolade dnevno rezultiralo je manjom težinom i indeksom tjelesne mase. Stručnjaci kažu da su zaslužni flavanoidi, spojevi zdravi za srce koji imaju antioksidativna i antiupalna svojstva. Bitno je samo da birate čokoladu s najmanje 70% kakaa, piše Eat this.

Preskočite HIIT - iako HIIT, odnosno intervalni trening visokog intenziteta trenutno slovi kao čaroban recept za mršavljenje, to baš i nije tako. Naime, istraživanje je pokazalo da su pretili ispitanici, koji su tri puta tjedno po 24 minute HIIT prakticirali na kućnom biciklu, doživjeli povećanje trbuha za oko 0,7%.

Uključite grah u prehranu - istraživači sugeriraju da grah, koji je posebno bogat topivim vlaknima, smanjuje akumulaciju sala. Za svakih 10 grama topivih vlakana, količina opasnog visceralnog sala smanjuje se za 3,7% u pet godina. Grah će vas zasititi bez da se debljate, a ako vas napuhuje uzmite onaj u konzervi koji se namače dovoljno dugo da su se oligosaharaditi koji uzrokuju vjetrove - raspali.

I to bi bilo to... da, vjerojatno vam se čini puno toga, no... sve za ljepotu ;)