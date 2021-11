Superhrana je svuda oko nas

Superhrana je marketinški termin koji se uvriježio u općoj, ali i znanstvenoj terminologiji, a označava namirnice bogate važnim nutrijentima. To su bioaktivne komponente kojih u namirnicama iz kategorije superhrane ima u izobilju.

Istraživanja potvrdila blagotvornost nutrijenata na zdravlje, jer ono što se pripisuje svim tim nutrijentima, ili fitonutrijentima kako ih već zovemo, potvrdila su brojna istraživanja. To su njihova antioksidativna djelovanja i fenomenu da neutraliziraju štetna djelovanja slobodnih radikala. Oni uzrokuju oksidativni stres u ljudskom organizmu i onda kao posljedica toga nastaju različite degenerativne, kronične i druge bolesti.

Često se pogrešno misli kako namirnice iz kategorije superhrane spadaju u neku egzotičnu skupinu i kako ih je teško nabaviti. Istina je sasvim drugačija. Superhrana se zapravo nalazi svuda oko nas.

To su primjerice nar, kojeg nalazimo u izobilju na tržnicama, potom različite vrste bobičastog voća, poput borovnica, malina, kupina, crni ribiza. Postoje 'neuobičajene' vrste hrane koja nije još uvijek toliko zaživjela na našem tržištu - alge i preparati koji se od njih proizvode.

Višnja amarena i neretvanska mandarina su superhrana

U sklopu znanstvenih projekata na PBF-u dokazano je da i naša višnja amarena te neretvanska mandarina spadaju u superhranu. Osim voća, vrlo važna namirnica u kategoriji superhrane je i mlijeko.

Osim što sam spada u superhranu, mlijeko je i osnova za kreiranje brojnih namirnica koje pripadaju toj kategoriji - mlačenica (stepka) i sirutka. To su zapravo proizvodi koje ne možemo tako često naći na našim policama, a zaista su visokovrijedni. Mlačenica je proizvod koji zapravo zaostaje nakon proizvodnje maslaca i sadrži sve sastojke kao i mlijeko, samo što ne sadrži mliječnu mast. Ali zauzvrat sadrži jedan poseban sastojak, a to je membrana masne globule. Kliničkim studijama se pokazalo da je to jedan izuzetno vrijedan hranjivi sastojak koji je jako dobar u borbi sa povišenim kolesterolom.

Sirutka je nusproizvod koji zaostaje u proizvodnji sira. Izrazito je dobar izvor visokovrijednih proteina sirutke koji su lako probavljivi i koji kad se razgrađuju, razgrade u našem probavnom sustavu, zapravo rezultiraju nastankom različitih biološki aktivnih manjih komponenti proteina koji su pokazali recimo povoljne učinke na snižavanje krvnog tlaka, snižavanje kolesterola, poticanje imunološkog sustava i snižavanja tjelesne mase.

Sinergija pomno odabranog voća i povrća

Superhranu uglavnom povezujemo sa svježim sirovinama. No suvremena tehnologija omogućuje i preradu u nešto trajnije proizvode. Danas je vrlo aktualna jedna kategorija proizvoda koja se naziva minimalno procesirano voće i povrće. Vezano uz ono čime se naš laboratorij usko bavi - pomno odabrane vrste voća i povrća se kombiniraju kako bi antioksidansi i fitonutrijenti polučili sinergijsko djelovanje i kako bi ih unijeli u dovoljnim količinama u naš organizam.

U kategoriju superhrane spadaju i svježe cijeđeni sokovi te hladno prešana biljna ulja. Raznovrsnost prehrane jamči nam dovoljan unos nutrijenata iz kategorije superhrane, što pozitivno utječe na naše zdravlje i prevenciju niza bolesti. Funkcionalna prehrana tako može biti početak i uspješne borbe s bolestima uzrokovanih lošom prehranom. Postavite zdravlje visoko na ljestvici prioriteta.