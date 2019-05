Summit kao posljednja šansa diplomacije

Wolfgang Ischinger je na čelu minhenske konferencije o sigurnosti duže od deset godina. Konferencija je u međuvremenu postala vodeći svjetski forum za pitanja vanjske i sigurnosne politike. Ischinger ima bogato diplomatsko iskustvo kao njemački veleposlanik u Londonu i Washingtonu. On je dao intervju za najtiražniji njemački dnevni list „Bild" koji je Ischingerov glavni zahtjev iz razgovora istaknuo i na naslovnu stanicu: Njemačka kancelarka Angela Merkel se zajedno sa političkim vođama u Francuskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Kini Rusiji treba založiti za održavanje međunarodne mirovne konferencije kako ne bi eskalirao konflikt između Irana i SAD.

"Možda posljednja šansa diplomacije"

Ischinger je za „Bild" rekao da će, ukoliko dođe do takvog samita, „iranski predsjednik sigurno morati dva puta razmisliti hoće li odbiti takvu ponudu za razgovor". On smatra da postoji velika opasnost od eskalacije. „Dovoljna je možda i najmanja iskra ili vojni nesporazum pa da cijela stvar eksplodira", smatra Ischinger i dodaje da u Washingtonu očito postoje različita mišljenja o tome ima li daljnja eskalacija zaista smisla. „Mnogi sigurno ne žele još jedan oružani sukob u Zaljevu s desecima tisuća američkih vojnika. To je šansa za diplomaciju. Možda posljednja da se spasi sporazum s Iranom."

Nouripour: "Sve drugo vodi u rat"

Sukob se u posljednje vrijeme do te mjere zaoštrio da se Iran više ne osjeća vezanim uz dijelove nuklearnog sporazuma postignutog s SAD-om, Francuskom, Velikom Britanijom, Kinom, Rusijom i Njemačkom. SAD, koje su ugovor raskinule još prije godinu dana, pooštrile su sankcije i pojačale svoje vojno prisustvo u regiji. Zbog toga vanjskopolitički stručnjak Kluba zastupnika stranke Zeleni u njemačkom parlamentu Omid Nouripour smatra da Europa sada pod hitno mora biti aktivna. Ischingerova inicijativa je dobra: „Svaki prijedlog za okončanje prekida komunikacije između Irana i SAD-a je dobar prijedlog. Sve drugo vodi u rat", izjavio je Omid Nouripour za DW.

Brok: "O čemu treba pregovarati?"

Još za vrijeme rasprave vođene u četvrtak u Bundestagu je bilo jasno da mnogi vanjskopolitički stručnjaci svih stranaka smatraju da je opasnost od izbijanja rata velika. Situaciju takvom vidi i poslanik CDU-a u Evropskom parlamentu Elmar Brok. Međutim, on je skeptičan u pogledu toga hoće Ischingerova inicijativa zaista biti uspješna ako i dođe do susreta. On je za DW izjavio: „O čemu treba biti pregovarano? SAD kažu: nuklearni sporazum je beskoristan. Iran mora popustiti i u drugim oblastima. S druge strane Iran kaže: Mi se držimo nuklearnog sporazuma i ničeg drugog."

Brok dodaje da su situaciju otežale sankcije i pritisak SAD-a na europske tvrtke da ne posluju s Teheranom. „Zapadna trgovina s Iranom je u prvom polugodištu smanjena za 50 posto. To je dramatično. Ako pogledamo ekonomsku situaciju u Iranu, jasno je da predsjednik Rohani više nema podršku tvrdolinijaša."

Direktorica trusta mozgova „Njemačko društvo za vanjsku politiku" (DGAP) Daniela Schwarzer smatra da je Europa sada obavezna djelovati. „Europljani moraju uložiti velike napore na obje strane kako bi ih uvjerili da sjednu za jedan stol. Međutim, to nije isključeno. Tako funkcionira diplomacija", izjavila je Schwarzer za DW.

Nakon dugotrajnih pregovora sporazum s Iranom je stupio na snagu početkom 2016. Njegova osnovna namjera je da Iran obustavi svoj nuklearni program, a zauzvrat će se Zapad, Kina i Rusija odreći sankcija. Otkako je SAD prije godinu izašao iz sporazuma, konflikt se zaoštrava.