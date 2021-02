Što žene vole prešutjeti?

Znate onu situaciju kad nešto zaustite i već započnete govoriti, no na kraju se predomislite i samo kažete - ma ne, ništa... To često rade žene, a muškarce to obično ne dira, jednostavno su sretni zašto "nisu krivi za nešto"...

No, moglo bi biti nezgodno, zapravo, jer ženama je bolje neke stvare ostaviti neizrečenim, prešutjeti ili kako god to želite zvati - uglavnom, napraviti da njihovi partneri ne znaju te informacije jer su muškarci prilično sujetna i osjetljiva bića koje vole stvarati svoje teorije zavjere.

Stoga, o seksu s bivšim nemate što razgovarati, jer trenutni partner očekuje da je upravo on najbolji kojeg ste ikad imali. U svakom pogledu, naravno. Osim ako stvarno niste imali patetičnu vezu s likom koji je imao najmanjeg na svijetu ... izostavite bilo kakve detalje prošlih veza.

Prijatelji koje imate sumnjivi su u startu, a oni u koje ste nekad bili zaljubljeni još i više, stoga svom dragom sigurno ne trebate reći ništa o tome. Naravno, bilo bi pristojno da niste i dalje tajno zaljubljeni u njega i sanjarite o padu u njegov zagrljaj ....

Zadnja stvar koju muškarci stvarno ne trebaju, a i ne žele znati, o vama je vaša cjelokupna procedura uljepšavanja. Naime, kad bi je znali, vjerojatno bi se pitali hodaju li sa ženom s ove ili neke druge planete.