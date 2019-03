Što žene ne vole u krevetu?

Čarobna formula za usrećivanje žena jednostavno ne postoji. No, možda ni zaobilazni put nije loša ideja: pitat ćemo žene što NE žele, da bismo lakše shvatili što žele da im radimo u krevetu.

Dakle, ako se želite seksati s njom više od jednom, nemojte raditi sljedeće stvari:

1. "Kad mi frajer uporno gura glavu dolje, a nije me pitao jesam li za to".

- Gigi, 27, spisateljica i seksualna savjetnica

2. "Kad mi bez pitanja zabije prst u guzicu. Stari moj, prvo moramo razgovarati o tome. Ja tebi nikada ne bih nikada gurnula ruku u guzicu bez pitanja sviđa li ti se to i želiš li da to radim, pa nemoj onda ni ti to učiniti meni".

- Julia, 27, savjetnica

3. "Ako me nazove pogrešnim imenom ili krivo izgovara moje ime, odmah se isključim. Nema iskupljenja nakon toga".

- Sigrid, 24, medicinska sestra

Sve odgovore pročitajte na portalu Gentleman.hr