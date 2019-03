Seks je jedan od uzročnika - neplodnosti?!

Neplodnost postaje sve izraženiji zdravstveni problem, a na listi uzročnika nalazimo neizbježni duhan, lošu prehranu, zagađenje, gadgete i usku odjeću, ali i nešto što ne bismo očekivali - seks!

Na Europskoj urološkoj konferenciji predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog u Engleskoj, koje je iznenadilo znanstvenike jer se ispostavilo da se genetska oštećenja sperme događaju nakon ejakulacije, odnosno kad spermiji krenu prema jajašcu koje treba oploditi.

Znanstvenici su analizirali uzorke sperme neplodnih muškaraca i otkrili da je ona u boljem stanju dok se nalazi unutar testisa, objašnjava koautorica istraživanja, prof. Sheena Lewis sa Sveučilišta Belfast.

U studiji su sudjelovala 63 neplodnih muškaraca i 76 muškaraca čija je sperma zdrava. Sperma u ejakulatu neplodnih muškaraca bila je oštećenija, od one kod plodnih muškaraca, što i nije iznenađujući podatak. No, ono što je iznenadilo znanstvenike je činjenica da se razlikovala sperma istog muškarca u ejakulatu od one u testisima. Sperma u ejakulatu imala je više oštećen DNK. Muškarac je isti, sperma je ista, jedina razlika je orgazam koji se u međuvremenu dogodio.

"Sperma u testisima nekih neplodnih muškaraca iste je kvalitete kao sperma u ejakulatu plodnih muškaraca", kaže Jonathan Ramsay, urolog s Kraljevskog koledža u Londonu koji je sudjelovao u istraživanju.

Nameće se pitanje u kojem trenutku dolazi do oštećenja sperme, odnosno što ju uništava? Znanstvenici vjeruju da je problem kisik, odnosno oksidativni stres.