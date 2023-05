Što vrijedi kupovati naveliko?

Postoje proizvodi koje treba kupovati na veliko koji će vam uštedjeti vrijeme, novac ili oboje. Evo i s čime biste se trebali opskrbit, piše Bestlifeonline.

Elektroničke potrepštine - kada je u pitanju napajanje vašeg doma, sigurno koristite svoj dio baterija i žarulja. Imajući to na umu, Boyd kaže da je pametno kupiti veliku količinu oba ova proizvoda odjednom. "Budući da žarulje imaju dugi vijek trajanja i uvijek se koriste u kućanstvima, njihova kupnja na veliko može uštedjeti novac i osigurati da uvijek imate zamjenske", napominje. "Baterije također imaju dug vijek trajanja i neophodne su za mnoge elektroničke uređaje. Kupnja baterija na veliko može rezultirati značajnim uštedama troškova i osigurati da uvijek budete spremni kada ih je potrebno zamijeniti", dodaje Boyd.

Potrepštine za kućne ljubimce - roditelji kućnih ljubimaca također mogu imati koristi od dobivanja stvari koje njihovi krzneni prijatelji trebaju na jednom putovanju. "Pijesak, hrana za kućne ljubimce i poslastice mogu se kupiti na veliko, nudeći uštedu troškova i smanjujući potrebu za redovitim odlascima u kupovinu", kaže Gareth Boyd, financijski stručnjak i voditelj rasta na Finty.com.

Sredstva za čišćenje - nitko ne želi saznati da mu je ponestalo deterdženta nakon što je već napunio svoju perilicu rublja. Susan Anderson, stručnjakinja za maloprodaju i osnivačica potrošačke tvrtke The Worthy Goods, kaže za Best Life da se to može izbjeći ako potrošači kupuju sredstva za čišćenje na veliko.

Toaletni papir - postoji barem jedan predmet za kućanstvo za koji se ne morate brinuti da će se pokvariti kada kupujete na veliko: Anderson kaže da nema razloga da ne kupujete toaletni papir u velikim količinama.

Uredski materijal - mnogi od nas počeli su raditi od kuće tijekom pandemije i iako je ta promjena promijenila situaciju, to znači da smo sada osobno odgovorni za sve potrebne uredske potrepštine. Ako je to vaša situacija, razmislite o kupnji na veliko.

Sve u svemu, kad na kraju zbrojite, uštedjeli ste... a to je sigurno bitno.