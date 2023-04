Problemi pri vježbanju

Vježbanje je nužno i potrebno, tu nema zbora - svakoga bi dana trebali odvojiti barem neko kratko vrijeme kako bi se utegnuli. No, istovremeno, svi znaju sve o vježbanju i satima će ti objašnjavati što i kako raditi... no, je li to istina?

Zapravo, baš i nije... možete se ozlijediti ili si napraviti neki još veći problem ako vježbate pogrešno, pa idemo čuti što o tome kaže influencerica Lucy Wyndham-Read koja je pred dvije godine dobila laskavu titulu fitness influencerice godine.

Dakle, što radimo krivo? Izgleda, dosta toga... evo četiri najčešća mita koji nas tjeraju da radimo pogrešne stvari...

Dužina vježbanja - sve je više istraživanja koja potvrđuju da i kratki, ali intenzivni treninzi mogu polučiti rezultate. "Vjerojatnije je da ćete vježbati 10 nego 60 minuta. Mikrotreninzi mogu se raspodijeliti tijekom dana. Krenite s 10-minutnim jutarnjim treningom, a onda pokušajte ubaciti još jedan kraći trening nakon posla", savjetuje influencerica.

Izgled nakon vježbanja - ovaj mit je daleko od istine. Prema Wyndham-Read, ljudi u njega vjeruju zbog nerealnih očekivanja koja nam nameću društveni mediji. "Trebate se fokusirati na sebe i ne uspoređivati se s drugima. Bitnije je obratiti pozornost na krvni tlak i puls u mirovanju. To je važno", zaključila je.

Osuđivanje - ako imate osjećaj da vas ljudi osuđuju dok vježbate u teretani, to je sve u vašoj glavi. "Stvarnost je zapravo takva da većina ljudi ide u teretanu ili vježba zbog vlastite dobrobiti. Iako možda mislite da vas drugi promatraju, najvjerojatnije nikome niste zanimljivi", kaže Wyndham-Read.

Vježbanje kod kuće - prema Wyndham-Read, ovo je jedan od mitova kojem mnogi vjeruju, a potpuno je netočan. "Kućni fitness pokazao se kao jedan od najučinkovitijih načina da postignete nevjerojatne rezultate. Praktičan je i omogućuje vam vježbanje na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme", tvrdi ona.

Dakle, stvar je zapravo jednostavna - zaboravite na sve i okrenite se sebi, vježbate za sebe i svoje zdravlje a ne za ljude oko vas.