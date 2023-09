Što trebate jesti ako imate visok tlak?

Svi znamo da visok tlak radi raznorazne probleme vašem tijelu, od srčanih i moždanih udara nadalje, tako da bi ga trebali redovito kontrolirati i paziti na njegove vrijednosti. No, uz sve to, treba znati što bi se trebalo jesti kako bi on bio u normalnim granicama.

Na sreću, znanstvenici su otkrili da jedenje hrane bogate kalijem, poput banana, može smanjiti rizik od srčanih udara i moždanih udara, osobito kod žena.

Ostale korisne namirnice za prevenciju visokog krvnog tlaka su lisnato povrće, losos, tuna, grah, marelice i avokado.

Čimbenici koji povećavaju rizik za visoki krvni tlak uključuju dob, obiteljsku povijest bolesti, pušenje, alkohol, prekomjeran unos soli i premalo voća i povrća, nedostatak tjelesne aktivnosti i pretilost.

Osobe koje žive u siromašnim područjima i osobe afričkog ili karipskog porijekla također su izložene većem riziku. Promjene u prehrani i više fizičke aktivnosti mogu poboljšati krvni tlak.

I da, uvedite sve te namirnice u svoju svakodnevnu prehranu, da bi bili zdraviji...