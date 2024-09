Što treba znati prije nove dijete?

Usred često proturječnih poruka i dezinformacija, ako tražite savjete o prehrani na internetu, lako ćete se zbuniti.

Prije nego što se upustite u najnoviji trend mršavljenja ili ekstremnu dijetu, razmislite o ova četiri pitanja koja će vam pomoći da donesete odluku kojim putem krenuti.

Hoće li ova dijeta izazvati osjećaj krivnje ili utjecati na moje mentalno zdravlje? - koje je vaše omiljeno jelo? "Dopušta" li vam ova dijeta da ga jedete? Zamislite da posjetite svoju mamu koja je pripremila vaš omiljeni obrok iz djetinjstva. Kako će prehrana utjecati na vaše osjećaje o toj konkretnoj hrani? Hoće li se zbog toga osjećati krivo ili biti pod stresom zbog uživanja u rođendanskoj torti ili jelu koje je skuhala voljena osoba? Istraživanjea su pokazala da dijeta može negativno utjecati na naše mentalno zdravlje, a preskakanje obroka može povećati simptome depresije i tjeskobe. Mnoge dijete ne uzimaju u obzir psihološke aspekte prehrane, iako je naše mentalno zdravlje jednako važno kao i fizičko zdravlje. Jedenje ne bi trebalo izazvati osjećaj stresa, tjeskobe ili krivnje. Tako da prije nego započnete novu dijetu, razmislite kako bi ona mogla utjecati na vaše mentalno zdravlje.

Je li ova dijeta realna? - jeste li razmislili o financijskim troškovima održavanja prehrane ili načina života, te o vremenu i resursima koji bi bili potrebni? Na primjer, trebate li kupiti određene proizvode, dodatke prehrani ili slijediti strogi plan prehrane? Ako dijeta dolazi od nekoga tko vam pokušava nešto prodati - poput određenog proizvoda za mršavljenje koji vam je potreban da biste slijedili dijetu - to bi mogla biti crvena zastavica. Mnoge preporuke za ekstremnu dijetu dolaze s privilegiranog mjesta i zanemaruju pristup hrani, pristupačnost, kuharske vještine, mjesto u kojem živite ili čak vašu kulturu i etiku. Ako dijeta ima ovakvih problema, to može dovesti do frustracije, stresa, stigmatizacije i osjećaja neuspjeha kod osobe koja se pokušava pridržavati dijete. Nekada je problem u samoj dijeti, a ne u vama.

Kako će ova dijeta utjecati na moj život? - hrana je puno više od kalorija i hranjivih tvari. Igra mnoge uloge u našim životima, a isto tako prehrana može utjecati na naše živote na načine koje često zanemarujemo. Društveno i kulturno, hrana može biti točka povezivanja i slavlja. Može biti izvor užitka, izvor utjehe ili čak način da istražite nove dijelove svijeta. Dakle, kada razmišljate o novoj dijeti, razmislite o tome kako bi to moglo utjecati na značajne trenutke za vas. Na primjer, ako putujete, hoće li vaša prehrana utjecati na izbor hrane? Hoćete li se osjećati kao da ne možete kušati domaću kuhinju?

Postoje li dokazi koji podupiru ovu dijetu? - samoproglašeni "stručnjaci" na internetu često će iznositi tvrdnje usredotočene na određene skupine, poznate kao ciljane populacije. To mogu biti, na primjer, muškarci od 30 do 50 godina s dijabetesom. U nekim slučajevima, dokazi za iznesene tvrdnje mogu potjecati iz studija na životinjama, što možda uopće nije primjenjivo na ljude. Stoga imajte na umu da ako su rezultati istraživanja za skupinu koja ne odgovara vašem profilu, rezultati možda neće biti relevantni za vas. Potrebno je vrijeme i puno visokokvalitetnih studija da nam kažu da je "dijeta" sigurna i učinkovita, a ne samo jedna studija. Zapitajte se podržava li to više studija na ljudima? Budite kritični i preispitajte tvrdnje prije nego što ih prihvatite.

Dakle, započnite novu dijetu tek nakon što sve ovo pitate sami sebe, ne neke "stručnjake" na internetima ;)