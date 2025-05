Što su zapravo biljna mlijeka i koja treba kupovati

Danas je "biljno mlijeko" sveprisutno - police trgovina prepune su alternativa kravljem mlijeku, a mnogi ih biraju kao "zdraviju opciju" - sojino, bademovo, zobeno, kokosovo, rižino... Ali, jesu li doista bolji izbor ili samo zvuče bolje?

Što zapravo znači "biljno mlijeko"?

Biljna mlijeka (tehnički, biljni napitci) nastaju namakanjem i cijeđenjem biljnih sirovina - poput zobi, badema, kokosa, soje, riže ili lješnjaka. Dobivena tekućina često se dodatno filtrira, obogaćuje kalcijem i vitaminima, te ponekad zaslađuje ili aromatizira.

No važno je znati da se nutritivni sastav jako razlikuje među vrstama - i među proizvođačima.

Je li stvarno zdravije?

Da i ne. Biljna mlijeka mogu biti dobra alternativa za one koji imaju intoleranciju na laktozu, izbjegavaju životinjske proizvode ili paze na unos zasićenih masnoća. Međutim, to ne znači da su automatski zdravija. Mnoge verzije sadrže:

dodani šećer (često u aromatiziranim verzijama, poput vanilije ili čokolade)

stabilizatore i emulgatore (npr. karagenan, guma guar)

vrlo malo proteina - osim sojinog napitka, koji je najbliži kravljem mlijeku po količini proteina

Neki napici su gotovo samo voda i aroma, s vrlo malo nutritivne vrijednosti - ali s visokom cijenom.

Što je s kalorijama?

Niska kalorijska vrijednost često se ističe kao prednost - i to može biti istina, ako birate nezaslađene verzije. No kod zaslađenih i aromatiziranih opcija, kalorijska vrijednost može biti gotovo jednaka punomasnom mlijeku - uz to što sadrže manje proteina i prirodnih masti.

Čitanje deklaracije - ključna stvar

Ako birate biljni napitak, ne gledajte samo prednju etiketu. Provjerite:

je li dodan šećer (često piše kao "smeđi rižin sirup", "agavin sirup", "koncentrat soka", itd.)

ima li proteina (najbolje su opcije koje imaju barem 3 g na 100 ml)

je li obogaćen kalcijem i vitaminima D i B12 - posebno važno za vegane

Kada je biljno mlijeko dobra opcija?

Ako pijete puno kave i želite nešto lakše

Ako ne podnosite kravlje mlijeko

Ako pazite na kolesterol

Ako birate nezaslađene, nutritivno obogaćene verzije

Kada je to samo marketinški trik?

Kad kupujete "okus badema", a napitak sadrži 1% badema i dodani šećer. Također, kad mislite da pijete bogat izvor proteina, a zapravo gotovo da nema proteina, te kad se proizvod promovira kao „superfood", a zapravo je nutritivno siromašan.

Biljna mlijeka mogu biti odličan izbor - ali nisu sva ista. Nisu nužno zdravija, već ovise o sastavu, a industrija ih često koristi kao "zdravije" opcije koje se skuplje prodaju.

Kao i uvijek: čitajte deklaracije, birajte nezaslađene opcije, i ne vjerujte svemu što piše na prednjoj strani pakiranja.