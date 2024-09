Hrana za 40+ ekipu

Rafinirane i jednostavne ugljikohidrate poput bijelog kruha, slatkih grickalica i prerađene hrane treba izbjegavati jer mogu uzrokovati skokove šećera u krvi i dovesti do prejedanja. Međutim, postoji mnogo drugih zdravih ugljikohidrata koje liječnici i nutricionisti preporučuju jer mogu doprinijeti mršavljenju.

Ugljikohidrati su primarni izvor energije u tijelu, a kada je u pitanju mršavljenje, ključno je usredotočiti se na kvalitetu i vrstu ugljikohidrata koje unosite. Prema nutricionistima, žene starije od 40 godina imat će velike koristi od zdravih, složenih ugljikohidrata jer osiguravaju trajnu energiju i osjećaj sitosti, što smanjuje želju za hranom i prejedanje.

Prerađeni i rafinirani ugljikohidrati mogu dovesti do debljanja i drugih zdravstvenih problema, dok složeni ugljikohidrati iz cjelovite, neprerađene hrane mogu podržati mršavljenje i pridonijeti zdravijoj prehrani u cjelini. Evo koje tri namirnice nutricionisti preporučuju ženama starijim od 40 godina na putu mršavljenja.

1. Vlaknasto povrće

Vlaknasto povrće, poput brokule, špinata i kelja, igra vitalnu ulogu u poticanju bržeg metabolizma. Prepuno je dijetalnih vlakana, zahtijeva više energije za probavu, a visok sadržaj vlakana također potiče osjećaj sitosti i smanjuje ukupni unos kalorija.

"Lisnato povrće, primjerice brokula i cvjetača, bogato je vlaknima i ima malo kalorija. To se povrće dulje probavlja, što može povećati proces sagorijevanja kalorija u tijelu", kaže nutricionistica Krutika Nanavati za SheFinds.

Osim toga, objašnjava kako ugljikohidrati na nekoliko načina djeluju na poticanje metabolizma.

"Ugljikohidrati s visokim udjelom vlakana, poput cjelovitih žitarica i povrća, povećavaju brzinu metabolizma u tijelu zahtijevajući više energije za razgradnju tijekom probave. Ugljikohidrati bogati vlaknima pridonose zdravlju crijeva potičući rast korisnih bakterija, što je povezano s poboljšanim metabolizmom", pojasnila je.

Još neki od primjera vlaknastog povrća uključuju artičoke, celer, mrkvu i crveni kupus.

2. Kvinoja

Kvinoja se ističe kao fantastičan izbor zdravih ugljikohidrata. Dijetetičarka Alyssa Pacheco napominje da je ova cjelovita žitarica dobar izvor vlakana i proteina za optimalnu kontrolu šećera u krvi.

No, osim vlakana, kvinoja je izvrstan izvor proteina jer sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Protein je poznat po svojoj ulozi u promicanju sitosti i očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja. Svestranost kvinoje čini je fantastičnim izborom za jelo tijekom dana, uključujući i hranjivu opciju za doručak.

3. Jogurt

Jogurt je izvrstan izvor ugljikohidrata te može osigurati i druge hranjive tvari poput proteina, kalcija i korisnih bakterija, što ga čini hranjivim dodatkom uravnoteženoj prehrani.

"Konzumiranje više hrane bogate probioticima može pomoći u smanjenju upale u tijelu. Probiotici su živi mikroorganizmi koji su korisni za zdravlje, posebno za zdravlje crijeva. Mikrobiom crijeva igra ključnu ulogu u regulaciji upala u cijelom tijelu", objašnjava dijetetičarka Trista Best.

Zdravlje crijeva ključno je za cjelokupno zdravlje i dobrobit. "Kada je crijevni mikrobiom neuravnotežen, to može dovesti do kronične upale koja je povezana sa širokim rasponom zdravstvenih problema, uključujući autoimune bolesti, bolesti srca i određene vrste raka. Hrana bogata probioticima, poput jogurta, sadrži žive korisne bakterije koje mogu pomoći vratiti ravnotežu u crijevni mikrobiom", dodaje Best.

Najbolje je izabrati običan grčki jogurt s niskim udjelom masnoće i izbjegavati opcije sa šećerom koje se reklamiraju kao "zdrave", a sadrže puno aditiva i konzervansa.