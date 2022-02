Što sve muškarci rade pogrešno?

Muškarci gledaju na svijet različito od žena, što nije niti čudno niti zbunjujuće, no svejedno radi probleme kad takav pogled na svijet uzrokuje različite prioritete - a to onda stvarno postaje problem.

Naravno, u najvećem broju situacija tu nema nikakve zle namjere, jednostavno se ne razumijemo dobro, no, neki drugačije gledaju na to.

Primjerice, osim što nekad ne mogu shvatiti jasno izrečene riječi misleći da vi, kao žena, zapravo mislite nešto potpuno suprotno od onoga što izgovarate, ne mogu shvatiti ni dvosmislene rečenice.

Naime, kad muškarci to rade međusobno, nisu pretjerano suptilni i lako se da shvatiti stvarni smisao. No, kad žena krene u takav razgovor, ona misli da flerta i da to muškarac shvaća, dok njemu nije jasno zašto ona koristi te čudne riječi koje nemaju nikakvog smisla.

Jednako tako, sigurno vam se dogodilo da mu pokušate dati do znanja da vam je dosadno i da želite ići kući, zajedno naravno, dok on to tumači malo drugačije, pa nevino pita jeste li umorni i želite li da vam pozove taksi, podrazumijevajući da će se on ostati još zabavljati.

S muškarcima je problem flertati, barem s većinom, jer je njima nježan dodir nešto što uopće ne primjećuje i misli da je slučajno, dok vi zapravo želite dati do znanja da vas zanima. Ništa bolje neće proći niti kratki pogled prema njemu uz brzo odvraćanje, što je njemu znak da vas ne zanima, a vi mislite da ste mu jasno pokazali da vam je vrlo interesantan.

Niti prekid veze nije jednostavan kad ga pokušate izvesti nježno, jer će upravo to on protumačiti kao znak da još uvijek želite biti s njim. Stoga, malo izravnije komuniciranje bit će vam od velike pomoći i sačuvati vam živce.