Što sve možete napraviti u 3 tjedna?

Brojni psiholozi ističu koliko je u današnje vrijeme važan 'me time' - vrijeme koje posvećujete isključivo sebi i aktivnostima pomoću kojih ćete napuniti baterije. Budući da su naše tijelo i um itekako povezani, evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da se posvetite sebi i vratite svoju energiju na optimalnu razinu

Što kažete na svladavanje nove vještine?

Ljeto je idealno vrijeme za svladavanje neke nove vještine. Odaberite ono što vas zanima i odvažite se na neke nove pothvate. Od tradicijskih obrta lončarstva, keramike ili oblikovanja stakla, pa do 'paint & wine' iskustva koje je idealno za parove. Brojni se tečajevi održavaju svaki dan, a na internetskim stranicama i društvenim mrežama zasigurno ćete pronaći nešto za sebe.

Ako vam je pak draže online učenje, tada vam je izbor raznih tečajeva još i veći. Nude se razni besplatni online tečajevi pomoću kojih ćete dopuniti portfelj svojih vještina i tako iznenaditi svoje prijatelje, ali i poslodavca. Naučite nešto više o programiranju, umjetnoj inteligenciji ili nekoj drugoj modernoj tehnologiji. Sjajna je ideja i započeti s učenjem nekog glazbenog instrumenta na kojem ste oduvijek željeli odsvirati omiljenu pjesmu

Počnite s vježbanjem

Počeli biste s tjelovježbom no ne znate odakle krenuti? Proučite programe grupnih treninga u svojem okruženju, a ako preferirate vježbati sami, tehnologija nam nudi idealnog trening partnera. Naime, Huaweijevi novi pametni satovi Watch 3 i Watch 3 Pro dolaze s podrškom za više od 100 sportskih načina rada. Uživajte u praćenju vježbanja s 19 profesionalnih načina za sportove u otvorenom i zatvorenom i 85 prilagođenih načina rada. Svoje zdravstvene podatke uvijek možete pregledati u aplikaciji Huawei Zdravlje na telefonu.

Ovaj sat idealan vam je suputnik i u avanturama na otvorenom jer će vas zahvaljujući 'Route Back' opciji vratiti na početnu točku čak i ako zalutate u nepoznato

Napunite baterije putovanjem

Oduvijek ste sanjali o putu na neku lokaciju iz snova? Iskoristite ovaj godišnji odmor da se inspirirate i napunite baterije. Već kratki vikend izlet pomoći će vam da izađete iz rutine i vratite se poslu s brojnim doživljajima koje ćete prepričati kolegama.

A tijekom puta sve informacije o prijeđenoj udaljenosti i stanju vlastitog tijela može vam dati vaš novi pametni sat - Huawei Watch 3. Na njemu ćete lako vidjeti trenutnu razinu stresa, pulsa, kisika u krvi, stanja sna i ostalih interesantnih parametara koji će vas bolje upoznati sa samim sobom.

Uz to, ovaj pametni sat pratit će vas tijekom sva tri tjedna. I to na samo jednom punjenju jer baterija Huaweija Watch 3 Pro u ultra načinu rada može trajati čak do 21 dan. A kad se isprazni, zahvaljujući naprednoj tehnologiji obrnutog bežičnog punjenja ovaj pametni sat možete napuniti preko svojeg Huawei pametnog telefona.

Huawei je nedavno lansirao i FreeBuds 4, slušalice uz koje na poklon možete potpuno besplatno dobiti i najnoviju Huawei Band 6 pametnu narukvicu. Tu je i MatePad 11 uz koji vas čeka posebna ponuda - ako prednaručite uređaj do 23.kolovoza ili do isteka zaliha, besplatno ćete dobiti i M-Pencil olovku te magnetsku tipkovnicu za tablet.