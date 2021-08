Facebook je glavni izvor informacija - o necijepljenju

Facebook se trudi zatrti sve izvore fake newsa (bili oni stvarni ili izmišljeni), bori se za svijet u kojem će svi biti cijepljeni (iako nije dao ni kune za cjepiva u zemljama Trećeg svijeta), no izgleda da je - džaba mu pos'o, kakv vele Bosanci...

Najnovija anketa provedena na više od 20.000 ljudi pokazala je da su ljudi koji se najviše i najčešće informiraju na Facebooku, skloniji odbijanju cjepiva od ostalih.

Suautorica studije i profesorica komunikacije na raznim sveučilištima, među ostalim i na Harvardu, Katarina Ognjanova, rekla je da postoji značajna grupa ljudi koji imaju velik otpor prema cijepljenju protiv covida-19, a informacije najvećim dijelom prikupljaju na društvenim mrežama.

"To može biti zato što se jednostavno ondje susretnu s više negativnih informacija. Lažne vijesti se internetom brzo šire i mogu doprijeti do velikog broja ljudi. Razlog možda leži i u tome što Amerikanci sve manje vjeruju tradicionalnim institucijama (mainstream medijima, vladi, zdrvastvenim stručnjacima) i primarno se oslanjaju na društvene mreže. Najvjerojatnije je kombinacija ta dva faktora, to trebamo dublje istražiti", rekla je Ognjanova za Healthline.

U anketi su sudionike ispitivali koje izvore koriste za vijesti i informacije o covidu-19, uključujući Facebook, CNN, Fox News, MSNBC, Bidenovu administraciju...

Najgori izvori: Facebook, Newsmax, Fox News...

Rezultati su pokazali da je Facebook najveći izvor informacija, odmah uz CNN i Fox News.

Otkrili su i da ljudi koji se informiraju primarno na Facebooku, češće odbijaju cjepivo za razliku od onih koji se informiraju primjerice na Fox Newsu.

"Dezinformacije mogu potencijalno nanijeti veliku štetu, ponekad sa smrtnim posljedicama. To je posebno istina kad govorimo o dezinformacijama koje ljude odbijaju od adekvatne medicinske pomoći", istaknuo je dr. Joseph M. Pierre, profesor psihijatrije na UCLA-u.

Od lipnja 2021. 99 posto svih smrtnih ishoda vezanih uz covid-19 u SAD-u dogodio se kod ljudi koji nisu primili cjepivo.

"Statistika govori sama za sebe", rekao je Pierre.