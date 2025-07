Što su noćne more i kako utječu na naš um i tijelo?

Noćne more su neugodni, zastrašujući snovi koji u nama mogu probuditi snažan osjećaj straha, tjeskobe ili nelagode. Iako se povremene noćne more smatraju normalnim dijelom sna, učestale noćne more mogu ozbiljno narušiti kvalitetu spavanja i negativno utjecati na mentalno zdravlje.

Noćne more se najčešće javljaju tijekom REM faze sna, kada je mozak posebno aktivan i kada sanjamo najživopisnije snove. Tijekom noćne more, tijelo može reagirati kao da doživljava stvarnu prijetnju: ubrzava se rad srca, povećava se znojenje, a razina hormona stresa poput kortizola raste. Takve reakcije često rezultiraju naglim buđenjem, nakon čega osoba može imati poteškoća s ponovnim uspavljivanjem.

Uzroci noćnih mora mogu biti različiti. Kod djece su one često povezane s razvojnim fazama i bujnom maštom. Kod odraslih, noćne more češće proizlaze iz stresa, traumatičnih događaja, tjeskobe ili depresije. Određeni lijekovi, alkohol i neki stimulansi također mogu povećati vjerojatnost pojave noćnih mora. Također, neredovito spavanje i nedostatak sna pogoršavaju ovaj problem jer poremećaj ciklusa sna povećava fragmentaciju REM faze.

Psihološki utjecaj noćnih mora može biti dugotrajan. Ljudi koji pate od čestih noćnih mora često razvijaju strah od odlaska na spavanje, što može dovesti do kronične nesanice. To stvara začarani krug - umor i stres povećavaju vjerojatnost noćnih mora, a one dodatno pogoršavaju kvalitetu sna. Osobe koje se suočavaju s ponavljajućim noćnim morama mogu biti razdražljive, umorne i imati problema s koncentracijom tijekom dana.

Noćne more ne utječu samo na um, već i na tijelo. Nedostatak kvalitetnog sna slabi imunološki sustav, povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, debljanja i dijabetesa tipa 2. Osim toga, kronični stres koji noćne more mogu izazvati negativno djeluje na hormone i može dovesti do hormonalne neravnoteže.

Kako bi se smanjila učestalost noćnih mora, preporučuje se održavanje redovitog rasporeda spavanja, opuštanje prije sna (npr. meditacija, lagano čitanje), izbjegavanje alkohola i teških obroka prije spavanja. Ako su noćne more povezane s traumom, psihoterapija, poput kognitivno-bihevioralne terapije, može biti vrlo učinkovita. U nekim slučajevima koristi se i terapija ponovnog osmišljavanja sna (Image Rehearsal Therapy) koja pomaže osobi da preoblikuje sadržaj noćne more u manje zastrašujuću verziju.

Iako su noćne more neugodne, važno je znati da se mogu kontrolirati i ublažiti pravilnom higijenom sna i, ako je potrebno, stručnom pomoći. Kvalitetan san je temelj dobrog zdravlja, a mirne noći donose mirnije dane.