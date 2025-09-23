Kako locirati svog izgubljenog psa? Može i ovako ;)

Hrvatski Telekom pokrenuo je jedinstvenu inicijativu koja na inovativan način može pomoći u pronalasku izgubljenih kućnih ljubimaca. Na zagrebačkom nasipu u kvartu Savica postavljen je eksperimentalni plakat, osmišljen da privlači pse koji su zalutali i omogući vlasnicima da ih lakše pronađu.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svake godine nestane više od 1500 pasa, što za njihove vlasnike predstavlja teško i traumatično iskustvo, a za same životinje ozbiljan rizik.

Posebnost ovog plakata krije se u njegovoj funkciji. Opremljen je mehanizmom koji ispušta miris hrane, a u sklopu plakata nalazi se i zdjelica s vodom, stvarajući prostor u kojem se mogu zadržati do dolaska svojih vlasnika.

Lokacija plakata pomno je odabrana - smješten je na Savici u neposrednoj blizini dog friendly parka, mjestu gdje vlasnici ljubimaca često dolaze u šetnje. Precizna lokacija plakata dostupna je putem Google Mapsa ovdje!

„Gubitak kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka za svakog vlasnika. Naša je želja da pokažemo kako tehnologija i inovativna rješenja mogu oplemeniti i naizgled male, ali zapravo iznimno važne životne situacije. Ako ovaj eksperiment pomogne spasiti barem jednog psa, već smo napravili veliku stvar", poručila je Branka Bajt, direktorica Brenda Hrvatskog Telekoma.