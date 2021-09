Što šefovi misle o radu od kuće?

Šef je ona riječ koja se većini ljudi, ako ništa drugo, ne sviđa pretjeran, a ako im je šef inače ne baš krasna osoba, onda je vjerojatno još i gore. No, korona je šefovima donijela mnoge probleme koje nisu imali do sada...

Iako već gotovo dvije godine ljudi rade od doma i to prilično uspješno, dio šefova radije bi da se zaposlenici vrate u ured. BBC je razgovarao s nekoliko njih koji su objasnili zašto preferiraju rad iz ureda i zašto im je bitno da su im zaposlenici na okupu.

Prvi od njih je šef jednog PR odjela, 26-godišnji James Rogers.

"Naš posao koncentriran je u uredu i mislim da možemo biti jači tim kada smo svi u uredu cijelo radno vrijeme. Cilj nam je da se tijekom sljedećih nekoliko mjeseci što više ljudi vrati u ured", kaže Rogers. Njegov stav nije ništa drugačiji od onog koji ima većina šefova, tako bar pokazuju ispitivanja.

U SAD, čak 72% šefova, koji su zaduženi za timove koji rade od doma, radije bi da se oni vrate u urede. Što se Velike Britanije tiče, tamo bi većina šefova htjela da ljudi budu u uredu barem dva ili tri dana tjedno. Šefovi u Švedskoj, pak, pomalo već forsiraju ljude da se vrate, argument im je da cu primili dvije doze cjepiva i da više nema razloga da rade od doma.

Sve to potiče rasprave o tome zašto šefovi toliko silno žele da se ljudi vrate u urede, kada od doma sasvim dobro funkcioniraju, također postavlja se pitanje što to znači za rad od kuće i što je s ljudima koji žele nastaviti tako raditi.

Potreba za kontrolom

Iako se pokazalo da zaposlenici mogu biti produktivni i uspješni i kada rade od doma, stručnjaci za ljudske resurse kažu da su mnogi šefovi s time izgubili dio kontrole koju su imali. Forsiranjem povratka u urede žele vratiti dio te kontrole.

"Ako se nalazite s ljudima oči u oči imate osjećaj da držite sve pod kontrolom. Ne ocjenjujete ljude samo prema onome što vidite preko kamere na Zoomu, nego i njihovu produktivnost i ponašanje u uredu", kaže Pierre Lindmark, osnivač i CEO jedne švedske tvrtke.

Upravljanje timom na daljinu je teže i zahtijeva potpuno nove vještine. Mnogi ljudi 'bačeni' su u to nespremni pa nije čudno što se bune oni koji se nisu dobro prilagodili i traže da se ljudi vrate u urede", kaže autorica Maya Middlemiss iz Valencije, koja radi od doma.

Žele vratiti svoj status

Drugi promatrači i komentatori nisu tako blagi. Bloger Ed Zitron, tako, tvrdi da se menadžeri srednje razine grebu za povratak u urede kako bi ponovno uspostavili svoj status i osjećali se bitnijima. "Nekima jednostavno nedostaje prilika da izgledaju bitno dok odlaze sa sastanka na sastanak. To je čak moguće i prikazati tako na Zoomu ili Slacku, ali kod rada od doma puno je lakše saznati tko je stvarno napravio posao jer sve možete digitalno procijeniti", kaže Zitron.

Šefovi, naravno, to neće priznati, a James Rogers kaže da vidljivost ljudi prilično bitna. "Nije to zato da bismo mogli šefovati i držati ih na oku nego je lakše uočiti ako netko treba pomoć- Lakše je vidjeti ako se netko muči s nekim zadatkom i pomoći im nego što je to kada svi rade od doma", veli.

Vidiljvost nije jedini razlog zašto šefovi vole rad iz ureda. CEO jedne londonske tvrtke, 34-godišnji Daniel Bailey, kaže kako je rad iz ureda bolji i za atmosferu. Kada zaposle nekog novog puno je opuštenije kada se on sa svima upozna uživo i kada mogu porazgovarati, primjerice, usputno uz aparat za vodu kako bi probili led. "Koliko god smo se trudili da atmosfera bude opuštena, to nije lako kada za sve živo morate dogovarati videopozive", kaže Bailey.

Teže je stvoriti kontakte

Kerri Sibson, šefica razvoja u tvrtki koja je upravo sagradila novo poslovno naselje u Londonu, kaže kako mnogi šefovi žele da se ljudi vrate jednostavno jer ponovno žele organizirati evente na kojima mogu stvarati poznanstva. "Nove tvrtke često nalaze prilike za razvoj upravo na takvim eventima ili kada se zaposlenici sretnu s ljudima iz drugih tvrtki", kaže.

Uz sve to, posljednja istraživanja pokazuju kako mnogi šefovi i dalje ne vjeruju svojim podređenima koji rade od doma. Također, vjeruju da zaposlenici, kada rade od doma, nisu jednako ambiciozni i željni napredovanja. Također, vjeruju da je lakše zamijeniti zaposlenike koji rade od doma nego one koji dolaze u ured, piše BBC.