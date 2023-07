Što se događa kad izbacite šećer iz prehrane?

Ako želimo izbaciti šećer iz prehrane, potpuno ili privremeno, to može dovesti do primjetnih promjena u našem tijelu i raspoloženju. Kako donosi The Healthy, postoji nekoliko benefita koji će nam se dogoditi ako se odreknemo slatkoga.

Bit ćemo sretniji - iako mnogi ljudi misle da će ih slatko usrećiti, istraživanja zapravo dokazuju kako je konzumacija šećera povezana s višim stopama depresije. Kako objašnjavaju stručnjaci, to može biti zbog činjenice da šećer može dovesti do kronične upale što direktno utječe na rad mozga. Ako izbacimo šećer iz prehrane, mogli bismo primijetiti da smo boljeg raspoloženja.

Imat ćemo jači imunitet - brojna istraživanja pokazuju kako je pretjerana konzumacija namirnica bogatih šećerom, naročito rafiniranim, povezana s oslabljenim imunitetom. Samim time skloniji smo raznim bolestima, a ako smanjimo unos slatkoga, i imunitet će nam biti mnogo otporniji.

Izgledat ćemo mlađe - stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje sa slatkim može dovesti do ranijeg nastanka bora pa ćemo samim time izgledati starije nego što zapravo jesmo. S druge strane, ako smanjimo unos šećera, objašnjavaju kako bismo mogli izgledati mlađe. Stvar je u tome što šećer uzrokuje glikaciju, proces kojim se molekule šećera vežu za kolagen i elastin u našoj koži. Naime, to su dva glavna proteina koja našoj koži daju mladenačka svojstva, a odricanje ili barem smanjenje količine šećera koji jedemo također može smanjiti razinu glukoze i inzulina u krvotoku, smanjujući pritom kronične i akutne upale povezane sa starenjem.

Mogli bismo smršavjeti - šećer može stvoriti ovisnost, a kada smanjimo količinu koju jedemo, unosimo manje kalorija i gubimo na težini. Naime, kada jedemo rafinirani šećer, naše tijelo ne dobiva signal da smo siti zbog čega unosimo više kalorija nego što nam je uopće potrebno te samim time dobivamo suvišne kilograme. Dijetetičari objašnjavaju da će se naši hormoni prirodno regulirati kada šećer zamijenimo hranjivom cjelovitom hranom.

Uglavnom... budite pametni ;)