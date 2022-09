Što rade jako pametni ljudi?

Ljudi s iznimno visokim kvocijentom inteligencije u pravilu su koncentrirani, odlučni i promišljeni. U tome ulogu ima i genetska predispozicija, no oni i sami teže tome da budu još bolji.

Ovo su neke od navika kojima su skloni ljudi s najvišim kvocijentom inteligencije.

Imaju brdo knjiga - inteligentni ljudi imaju puno knjiga i neprestano ih koriste. Zapravo stalno traže način kako obogatiti svoj znanje pa ako i nisu trenutno zaokupljeni čitanjem konkretne knjige, uvijek će u svojoj biblioteci pronaći neku zanimljivost.

Isprobavaju nove načine učenja - inteligentni ljudi se neće ograničiti na jednu stvar. Imaju volje za učenjem različitih stvari, a za to imaju i kapaciteta. Prihvaćaju izazove i isprobavaju nove tehnike rješavanja problema i učenja.

Ne prestaju vježbati - inteligentni ljudi ne prestaju vježbati čak ako to znači ponavljanje iste stvari deset puta. Vjeruju da se do savršenstva dolazi neprestanim vježbanjem, a zahvaljujući tome i ostvaruju izvrsne rezultate, piše Times of India.

Sve preispituju - ljudi s visokim kvocijentom inteligencije uvijek imaju neka pitanja. Nikad se neće ustručavati pitati kad misle da mogu saznati više. Svoje znanje neprestano pokušavaju obogatiti.

Svakodnevno rješavaju mozgalice - bilo da se radi o slaganju puzzlea, rješavanju zagonetki i slično, inteligentni ljudi održavaju mozak britkim i učinkovitim. Takve vježbe su odlične za mozak i pridonose još boljem pamćenju i drugim performansama.

Široko razmišljaju - inteligentne osobe će pokušati problem sagledati iz što više kutova prije donošenja odluke. Ne reagiraju u afektu i znaju da nikoga i ništa ne treba osuđivati dok nisu upoznati sa svim činjenicama.