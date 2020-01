Što nas očekuje u wellness industriji u 2020.?

Kako osigurati dugovječnost destinacije i sačuvati osjetljive ekosustave, a da se pritom ne umanji kvaliteta turističkog iskustva i doživljaj, najvažniji je izazov rastuće industrije wellness turizma u kojoj će se, procjenjuju stručnjaci, samo u 2020. "okrenuti" vrtoglavih 4,2 bilijuna dolara.

Porast broja ljudi koji putuju širom svijeta na odmor iscrpljuje resurse, pa će destinacije koje povezuju turizam s održivim projektima biti apsolutni hit. Putnici će rado birati i lječilišta, hotele i wellness centre koji recikliraju i izbjegavaju kemikalije.

Hotel Well**** Terma Tuhelj u središtu Zagorja, nosi epitet "sustainble hotela", kojeg je zaslužio zelenim poslovanjem - iznimnom brigom za okoliš i energetsku učinkovitost. Briga o okolišu definitivno je ono što će putnici nagrađivati svojim dolaskom, no koji su još trendovi u industriji wellnessa?

Svatko treba dobiti što želi!

Dobar odmor je onaj koji vas napuni energijom zbog činjenice da ste uživali u stvarima koje volite. A kad se više ljudi treba uskladiti, primjerice čitava obitelj, najčešće nitko ne dobije ono što je očekivao. To shvaćaju i sve brojniji lifestyle hoteli u svijetu koji, uz standardnu wellness ponudu i kvalitetno zajedničko vrijeme, osiguravaju i sadržaje prema individualnim željama, poput tečajeva joge, Tai Chia, meditacije, zdravog kuhanja... U nagrađivanoj oazi wellness turizma u Hrvatskoj, u Termama Tuhelj, uz welllness za klince, nude i kreativne radionice Art&Spa za najmlađe, tijekom kojih djeca mogu uživati u vodenim igrama, crtanju, spa ponudi baš za njih..., dok se roditelji relaksiraju u najvećem svijetu sauna u Hrvatskoj ili na nekom od tretmana u SPAeVita wellness centru.

Staviti pojedinca u prvi plan

Uspješnije se liječimo zahvaljujući genetici, a ona će nam omogućiti da se i odmaramo i opuštamo baš po vlastitoj mjeri. Neki wellness centri u svijetu u ponudi već imaju genetska testiranja kako bi njihov gost dobio baš ono što mu tijelo treba. "Lijek za jednog čovjeka, otrov je za drugog!", stara je izreka koja baš danas, kada smo preplavljeni izborima dolazi do punog izražaja. U Termama Tuhelj kažu kako veliku pozornost pridaju upravo personaliziranoj ponudi. S obzirom da imaju jedno od najljekovitijih blata u Europi, rado ih posjećuju oni koji trebaju oporavak od tegoba lokomotornog sustava, a tretmani su prilagođavaju potrebama i zahtjevima svakog gosta.

Modificirani digitalni detoks

Isključiti se kako biste napunili baterije, trend je koji već neko vrijeme vlada, pa ljudi biraju mjesta za odmor gdje je ograničen WiFi ili gdje ih aktivno ohrabruju da, umjesto pred ekranima, vrijeme provedu u prirodi. No, paralelno s detoks pauzama, najnoviji trend je i priuštiti sebi kvalitetan wellness odmor, sa svime što on uključuje, a da pritom i dalje ostanete "zdravo" povezani sa svojim poslom. Ideja je da u jednom pozitivnom okruženju zapravo povećate svoju produktivnost. Savršena ravnoteža između opuštanja i rada! Stručnjaci Terma Tuhelj uz individualne, kreiraju i „zdrave" dodatne sadržaje za sudionike poslovnih susreta poput joge u wellness vrtu, aroma-paintinga, tržnice lokalnih proizvoda... Gosti tako iz srca Zagorja ponesu sasvim drugačije iskustvo tijekom kojeg je i posao odrađen kao od šale.

Rezervirano za muškarce

I dok se nekada smatralo kako su žene ciljana skupina wellness industrije, u posljednjih nekoliko godina wellness odmor sve više privlači muškarce i to najviše one u dobi od 45 do 70 godina. Tako su i wellness centri prilagodili svoju ponudu programima specifičnim za muškarce, od anti-age tretmana, preko personaliziranih menija do izgradnje golf terena ili lječilišta za muške tegobe. Naime, statistike kažu da 12 posto muškaraca u zapadnim zemljama pati od poremećaja mentalnog zdravlja te da njih 20 posto neće dočekati 65. rođendan zbog loših životnih navika i nedovoljne svijesti o svom zdravstvenom stanju. Stručnjaci Terma Tuhelj ističu kako upravo wellness odmori nude priliku za prihvaćanjem zdravog načina života i učenje tehnika kojima bi se povezali sami sa sobom.