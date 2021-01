Što nam radi tehnologija?

Tehnologija nam je potrebna, naravno, no jeste li se barem jednom zapitali nije li negdje nešto krenulo ukrivo i sad ispaštamo svoje grijehe?

Naravno, donosi napredak, mantra je svih proizvođača gadgeta i internetskih gurua, no je li to baš tako. Velik broj istraživanja napravljenih na tu temu pokazao je da tehnologija donosi određene prednosti u životu, no jednako tako i šteti našem mozbu.

Primjerice, svi mi znamo barem jednog totalnog ovisnika o društvenim mrežama i vijestima na netu.

To je onaj lik koji će usred nekog razgovora izbaciti psovku ili smijeh i pokazati nam neku vijest ili fotku na svom smartphonu.

E, pa takav lik (možda i vi, tko zna?) osjeća se prazno, čudno i isključeno kad ostane bez struje, smartphona i računala.

Uz to, dokazano je da tehnologija donosi psihičke promjene koje utječu na veze u našem mozgu, što u konačnici rezultira, vjerovali ili ne, smanjenjem mašte.

Jedna od očekivanih posljedice je i smanjenje vremena čitanja.

Prije interneta, više je ljudi posjećivalo knjižnice i čitalo knjige, a sada svi čitaju kratke vijesti na internetu i zbog toga se nakon nekog vremena teže koncentriraju na ozbiljnije učenje ili čitanje.

Štoviše, jasno je da se tehnologijom može manipulirati ljudima i stavljati im, doslovno, neke ideje u glavu koje inače ne bi imali - pa se sjetite što se sve dogodilo kad je Trump odlučio uporno tvitati da su ga prevarili na izborima...

Nekoliko je istraživanja pokazalo i da tehnologija uzrokuje ovisnost i ograničava sposobnost apstraktnog razmišljanja, tako da kad sljedeći put vidite svog klinca kako surfa, potjerajte ga van na igranje...