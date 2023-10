Što kad unesemo previše vitamina C u tijelo?

Vitamin C iz našeg organizma takođe uspješno eliminira različite štetne toksine i teške metale koji dugoročno znaju biti izvor mnogih teških bolesti, uključujući i nekoliko vrsta karcinoma. Preporuka je da osoba dnevno unosi 75 miligrama.

Međutim, ponekad se s unosom vitamina C može i pretjerati, što negativno utječe na naše zdravlje.

Kako objašnjavaju stručnjaci, previše ovog vitamina može dovesti do nekoliko neželjenih nuspojava, od kojih neke nisu nimalo bezazlene.

Prvo, tu su moguće mučnine i žgaravice, koje su sigurno vrlo neugodna stvar. Uz to, možete dobiti bolove i grčeve u trbuhu, kao i proljev, a to vam sigurno ne treba. Štoviše, možete imati probleme sa spavanjem i glavobolje, a za kraj je tu i moguća anemija...

Uz sve navedeno, ako pretjeramo s unosom vitamina C, također bismo mogli imati problema s bubrežnim kamencima. Kako kažu liječnici, previše ovog vitamina dovodi do pojave kamena u našim bubrezima.

Što više nepotrebnog vitamina C unesemo u organizam, više se izlučuje bubrezima, a to dovodi do nastanka bolnih kamenaca.

Uglavnom, pripazite... i to ne malo, nego stvarno...