Što kad preskočite doručak?

Doručak se dugo vremena smatrao najvažnijim obrokom u danu, no najnovija istraživanja govore da nema dugotrajnih negativnih posljedica za organizam ako ga preskočite.

Evo što se sve može dogoditi u organizamu ako odlučite preskakati doručak (no, to ne znači da možete odmah popiti kavu i zapaliti jednu...).

Loš zadah - loš zadah bit će još gori ako preskačete doručak jer niste unijeli ništa u organizam što bi neutraliziralo loš zadah.

Kaos sa šećerom u krvi - preskakanje doručka može utjecati na razine šećera u krvi zbog čega možete biri nervozni kada ste gladni. "Kada vam razina šećera u krvi naglo padne, to će se vidjeti na vašem raspoloženju. Uz to ćete ostati i bez energije", kaže King, a prenosi Eat This.

>> Najbolji doručak za zdravlje >>

Kreću glavobolje i vrtoglavice - nedostatak "goriva" poput glukoze dovodi do smanjenja fukncije moždanih stanica zbog čega možete iskustiti glavobolje i vrtoglavice. Tako vam tijelo govori da mu je potrebno "gorivo" odnosno hrana.

Otpuštaju se endorfini - svaki puta kada preskašete obrok, posebno doručak, tijelo otpušta spojeve koji stimuliraju otpuštanje uskladištene energije. Tehnički, objašnjava nutricionistica Heather Pratt, tijelo jede samo sebe jer registrira da gladujemo. Ovaj proces uključuje i otpuštanje prirodnih analgetika, odnosno ednorfina. Zbog njih se osjećamo dobro, zbog čega se mogi osjećaju odlučno kada preskoče doručak.

>> Fantastičan koktel doručak za vitku liniju >>

Propuštate unijeti proteine - dobro je dan početi obrokom bogatim proteinom. Konzumiranje hrane poput jaja, proteinskih shakeova ili grčkog jogurta održavaju energiju na zdravoj razini tijekom dana. Izbalansirani doručak osigurava da ćete ostati namireni do sljedećeg obroka.

Uskraćujete si nutrijente - "Doručak je odličan način za konzumiranje važnih nutrijenata poput vlakana i vitamina. Preskakanjem doručka ih uskraćujete tijelu što može imati dugoročne posljedice", kaže King i dodaje: "Radite ono što vama paše, ako niste gladni čim se probudite pojedite doručak sat ili dva nakon buđenja".

Veći rizik za razvitak bolesti - prema dijetetičarki Kristi King, oni koji preskaču doručak imaju veći rizik od razvitka dijabetea tipa 2, pretilosti, infarkta i visokog tlaka.

>> Doručak koji radi više štete nego koristi >>

Zaustavljate proces starenja kože - jedan od benefita preskakanja doručka je što pomaže u borbi protiv starenja. Na ovo se može gledati kao na vrstu detoxa jer produljujete posto koji se krenuli večer prije kada ste legli u krevet. Post je prema nekim istraživanjima najbolji način za poticanje zdravog starenja jer daje tijelu vremena da se riješi loših stvari.