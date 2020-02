Što je Vintage Industrial pripremio u ovom tjednu?

Kao i svaki tjedan, Vintage Industrial od utorka do nedjelje nudi šest različitih događanja u Savskoj 160. Uz večernje programe u VIB-u, kroz dan (09:00-00:00) Grif bar nudi uvijek odličnu glazbenu kulisu i ugodan interijer za svakodnevne razbibrige.

UTO 18.02. ZNAK - KVIZ ZNANJA

FB: facebook.com/events/332161221025312/

ZNAK vam garantira zabavu, dobro osmišljena pitanja, laku i opuštenu interakciju te naravno nagradni fond za najbolje.

Ukoliko se želiš priključiti, dovoljno je da skupiš ekipu, dođeš max pola sata ranije i prijaviše se kod moderatorice.



SRI 19.12. #FREEGIG: FIRE IN CAIRO & SVEMIR

FB: facebook.com/events/599875347530638/

Naš te besplatni program opet časti s odličnim #freegigom, a ovog puta nam stižu genijalni indie rockeri Fire In Cairo te divan Svemir, Zvonke Obajdin. Ulaz se ne naplaćuje.

FIRE IN CAIRO facebook.com/fincairo/

Alternativni (indie, post garage, psychedelic, blues, progressive) rock bend iz Zagreba. Iza sebe imaju sezonu svirki diljem regije. Svojom glazbom i moćnim; kud i kamo ekscentričnim nastupima pljene pozornost sve većeg broja publike radi čega su već zaradili hvalevrijedne recenzije na blogovima diljem regije. Iza sebe imaju i odličan prošlogodišnji s/t album.

SVEMIR facebook.com/ssvemir/

Zagrebačka rock četvorka Svemir pojavila se na sceni svojim istoimenim demo/debut albumom još 2012-te i od onda za njih nema stajanja: odsvirali su na desetine koncerata u klubovima i na festivalima diljem regije, uključujući i nastupe prije poznatih imena americane kao što su Amy LaVere i Steve Wynn, te zapažene nastupe na festivalima HGF i Demofest na kojima su se plasirali u finala.

I diskografski aktivni, dobili su pohvalne recenzije za sve dosadašnje albume, pri čemu je zadnji, nazvan „Strah od dubine", izašao 2019-te i na vinilu, te za njega dobivaju samo visoke ocjene i odlične kritike u cijelom nizu medija, koji uspoređuju njihov zvuk s velikanima poput Neila Younga ili Grama Parsonsa.

ČET 20.02. SMALL HOUSE BROWN

FB: facebook.com/events/170976100669772/

ULAZ: BESPLATAN

U četvrtak 20. veljače pogledajte besplatni koncert jednog od najpoznatijih domaćih blues sastava, Small House Brown.

Small House Brown vješto kombinira žestinu ritam sekcije sa virtuoznošću blues rifova gitare i usne harmonike. Na usnoj harmonici se nalazi jedan od najvećih majstora ovog instrumenta u Europi, Krešo Oremuš iz Oroslavlja, na gitari i vokalu je frontman i osnivač banda Stipe Brown. Kontrabas svira Mario Žuvela, jedna od najznačajnijih figura zagrebačke rockabilly scene 90-ih dok za bubnjem sjedi Dražen Rechner.

U svojim interpretacijama najznačajnijih majstora i stvaralaca bluesa, Small House Brown odiše energijom koja publiku vodi na ulice New Orleansa, Memphisa, Chicaga, San Francisca, Austina, itd. Kroz svirku "Smolići" isprepliću note pjesama blues velikana kao što su Elmore James, Robert Johnson, Muddy Watters, J. L. Hooker, Willie Dixon, Stivie Ray Vaughan, B. B. King...

PET 21.02. RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE

FB: facebook.com/events/285548729071850/

ULAZ: do 22:00h besplatno, od 22h 20kn

U petak 21. veljače u Vintage Industrial vraća se vjerojatno najbolji europski RATM Tribute - Chiapas proslaviti 20 godina albuma 'Renegades', ujedno posljednjeg studijskog izdanja ovih velikana. Osim što zvuče kao Zack, Tom, Tim i Brad, scenski se te vizualno trude osigurati potpun doživljaj jednog od najglasnijih i najbuntovnijih bendova svih vremena.

SUB 22.02. K O Z M O D I S K O

FB: facebook.com/events/187759782281144/

ULAZ: do 22:00h besplatno, od 22h 20kn

Disco/funk/soul gruvanje ispod, samo za tu prigodu postavljene, ogromne disko kugle u Vintageu!

Za pultom rasplesani Oliver vrti retro stvari 70-ih i 80-ih: Bee Gees, Chic, Donna Summer, Abba, Kool & The Gang, Diana Ross, Earth, Wind & Fire, Zdenka Kovačiček, Oliver Mandić, Boban Petrović, Kim, Arian,...

Plus bodovi svima koji isfuraju disco outfite + šljokice. The more the merrier!