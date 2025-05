Što ima u Attacku ovaj tjedan?

AKC Attack tjedni program 6.5. - 10.5.2025.

Tjedan kad obilježavamo Oslobođenje Zagreba (i Europe) treba dosljedno proslaviti. Zato nudimo bogat i raznolik klupski i edukativni program koji se proteže kroz gotovo cijeli tjedan. Na vama je samo da nam se pridružite u Pierottijevoj 11.

Majestic 23: Prevara meets Seasplash Soundsystem

SRI, 7.5. / 20:00 - 01:00 / Besplatan ulaz

Naša reggae i dub srijeda se vraća, a po prvi put u goste dolazi drugi soundsystem. Naime u srijedu 7.5. snage će odmjeriti Prevara Soundsystem i Seasplash Soundsystem. Ovo je vent od tehničara za tehničare. Više "posebnih" ljudi će cijelu večer klikati po gumbićima da dobiju što bolji zvuk i mogu razgovarati o low-cutovima, grafovima, debljini drveta, hercim i sličnim temama. Na zadovoljstvo nas "normalnih" koji možemo plesati u skromnom osvjetljenju uz glazbene selekcije koje donose: Dr.Obi, Systamatic, Dubmx, Kiwi, Lasno i Kani.

denevér, Ludwig Ludwig & Gnezdo FM

ČET, 8.5. | 20:00 - 00:00 | Besplatan ulaz

denevér je duo iz Csepela i Cilea koji je nastao krajem 2021. godine. Bas, gitara i drum mašina spojeni su zvukom post-punka, novog vala i pomalo dream popa. Njihov debitantski EP "S/T" objavljen je u rujnu 2022. godine, nakon čega su uslijedili "Estorbas" 2023. i "Had Enough" 2024. Trenutno rade na svom debitantskom LP-u "Economía Doméstica", koji će biti objavljen početkom 2025. godine.

Ludwig Ludwig je dvostruki post-punk industrial sastav osnovan u srpnju 2016. godine u Kruševcu, koji je oformljen od strane frontmena grupa Katabazija i Scarps. Postavu čine: Ljubiša Jovanović - vokali i tekstovi te Saša Ognjanović - gitara, programiranje. Prvi album pod nazivom "Popodnevna zabava za ljubitelje žabokrečine" objavila je beogradska izdavačka kuća "Take It Or Leave It" 2018. godine. Album je sniman u studiju "Bird" u Kruševcu (2016 - 2018), a posao snimatelja i producenta obavio je Zoran Vasić. Bend je prestao s radom krajem 2019., da bi se ponovno okupio u listopadu 2022. godine. Bend Ludwig Ludwig imao je nastupe uživo u Kruševcu, Jagodini, Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Kumanovu, a 5. srpnja 2024. otvorio je Slaughter Art Horror Festival u Doljevcu. Novi singl za pjesmu "O riđem čoveku" snimljen je u kruševačkom bastionu alternativne kulture AKC "Gnezdo" tijekom kolovoza i rujna 2024. Snimanje i audio produkciju radila je Marka Cvetković, dok je Nelogični Dejan autor videospota. Specijalna gošća koja se, uz Ljubišu Jovanovića i Sašu Ognjanovića, pojavljuje u ovom avangardnom radu je prijateljica benda Jelena Đurić.

Gnezdo FM je jam-bend koji okuplja raznovrsne muzičare u cilju kreativne kolaboracije kroz glazbenu improvizaciju. Svaki nastup je jedinstveno zvučno putovanje oblikovano stilovima prisutnih glazbenika koji kroz dinamičnu suradnju stvaraju glazbene pejzaže od elektronike do freestyle hip-hopa, duba i gitarskog zvuka, čineći svaku sesiju jedinstvenim iskustvom.

PEOPLE'S KITCHEN / ČETVRTAK 08.05.2025.

KUHANJE od 17.00 / VEČERA OD 20.00

ATTACKOVA KUHINJA

People's kitchen kolektiv poziva vas na zajedničku večeru 08. svibnja 2025. od 20.00. sati na terasi kluba Attack.

Pridružite nam se u pripremi hrane, smišljanju recepata i kuhanju od 17.00 sati u Attackovoj kuhinji.

Ovaj četvrtak People's kitchen podržava svojom večerom prvi Štampić festival https://www.instagram.com/stampic_festival/ i naše goste iz AKC Gnezdo iz Kruševca https://www.facebook.com/a.k.c.gnezdo

Za večeru vas očekuje topli veganski obrok od prikupljenog ili doniranog povrća što se taj dan našlo na jednoj od tržnica u kombinaciji s nekim žitaricama, grahovicama možda ponekim škrobom, a vjerojatno i salatom. Detalje ćemo znati, kad skupimo povrće na tržnici!

People's kitchen je volonterski kuharsko - gastronomski kolektiv s osnovnom ciljem kuhanja i organiziranja zajedničkih večera, druženja, razmjena iskustava, razgovora o različitim kuhinjama i tradicijama, međusobnog upoznavanja i upoznavanja različitosti kroz kulinarstvo. No, dobrodošle su i sve druge teme, a poanta je na razgovoru uz večeru. People's Kitchen želi osvijestiti da hrana treba biti dostupna svima, a može se kvalitetno jesti i uz malu naknadu. Većina namirnica koje se kuhaju, sakupljene su na tržnicama gdje bi se inače bacile, pa time i podržavamo model zero vaste.

Osim večere očekuje vas i izložba, koncert, stoga nemojte propustiti ovaj happening!

Vidimo se!!!

Tehniciranje u Attacku w/ Slip_22 & DJ Jogurt

PET, 9.5. / 22:00 - 03:00 / Besplatan ulaz

AKC Attack poziva vas na last-minute party jer u goste dolaze Slip_22 & Jogurt.

Slip_22 i Jogurt zagrebački su DJ-evi, a u Medici smo ih imali priliku slušati u raznim prilikama. Bilo da je riječ o novogodišnjem partyju ili otvaranju klupske sezone, Slip_22 i Jogurt uvijek dostave ozbiljnu i aktualnu selekciju.

Kako je ovaj vikend u znaku oslobođenja Zagreba, častimo vas besplatnim upadom na party. Na vama je samo da nam se pridružite.

RADIONICA POPRAVKA BICIKLA - BIKE CRAFT

Prvi termin: petak 09.05. od 16:00 h

Drugi termin: subota 10.05. od 12:00 h

Autonomni kulturni centar i biciklistička inicijativa Drugi krug pozivaju sve zainteresirane na prijavu za radionicu održavanja i popravka bicikla.

Radionice će se održati u 2 termina u bike craft garaži - veliko dvorište Medike.

Radionica se održava za mali broj ljudi, koji će biti raspoređeni u 2 termina. Sudjelovanje na radionici je besplatno,a prijaviti se možete ispunjavajući upitnik na poveznici: https://shorturl.at/xS5cJ, zaključno s 08.05.2025

Kroz radionicu imati ćete prilike naučiti sve segmente održavanja i popravka bicikla:

- kotač: skidanje i montiranje i osnova centriranja; skidanje, kontrola i montiranje vanjske gume;

- kočnice: provjera kočnica/pločica kočnica; provjera kočione površine kotača/rotora,sajli i bužira kočnice; podešavanje i mikropodešavanje kočnica

- prijenosi: provjera stupnja istrošenosti prijenosa; provjera sajli i bužira mjenjača; provjera stanja ručice mjenjača i mjenjača; podešavanje i mikropodešavanje mjenjača

- osnovna provjera stanja i sigurnosti bicikla, održavanje i čišćenje prijenosa

- održavanje i čišćenje bicikla

Voditelj radionice je Vanja Marković, službeni rezident serviser iz garaže Medike

Ukoliko ne želite ili niste u mogućnosti sa vlastitim bajkom doći na radionicu, možete šarafiti neki od bicikala iz Medike!

--------------------

Radionica popravka bicikla realizira se kroz Program Autonomnog kulturnog centra, koji je financijski podržan od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba- Gradskog ureda za kulturu, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova.

PRŽILICA: Sistema de Entretenimiento, Buenos Vampiros, Lotti Bigotti & pod

SUB, 10.5. | 20:30 - 01:30 | €8/€10 (<18 free)

Presale: https://bit.ly/4lNCPHb

Sistema de Entretenimiento (arcade-punk, Španjolska)

Arcade-punk bend koji kombinira zvukove sintisajzera i elektroničkih beatove s munjevitim rifovima. Njihova je formula jednostavna: neizobličeni zvukovi i zarazni synthovi. Spojem punk energije, sirove oštrine i daškom anime estetike iz 80-ih, stvaraju ono što sami nazivaju arcade punkom. Bend je dio Fast Food Records kolektiva, zajedno s izvođačima kao što su Sin Bragas, Leonor SS, Mazmorra i mnogi drugi. Nastupaju posvuda, od DIY prostora do velikih festivala kao što su primjerice Primavera Sound, čime samo potvrđuju tvrdnju da su jedan od uzbudljivijih bendova danas.

Buenos Vampiros (post-punk, Argentina)

Buenos Vampiros je bend iz Mar del Plate osnovan u srpnju 2018. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih imena nove argentinske rock scene. Glazba koju stvaraju prepuna je melankoličnih i plesnih melodija, s utjecajima post-punka, new wavea i dream popa. Sa svoja tri objavljena albuma bend je nastupao po najvažnijim klubovima u Buenos Airesu, poput Niceto Cluba, CC Konexa, VorteriXa, CC Art Medije, te na velikim festivalima kao što su Primavera Sound Buenos Aires, Grl Pwr Córdoba, Mar del Pop, Festival Nuevo Día, a mogu se pohvaliti i nastupima diljem Južne Amerike. Znate i sami da punk najbolje zvuči na španjolskom, zato zabilježite 10.5. u kalendare i pravac u Attack!

Budući da gig pada na subotu red je bio da se podeblja lineup. Zato nam se u goste vračaju naši frendovi Lotti Bigotti koje smo imali priliku gledati na novogodišnjem tulumu u Medici, ali nam je njihov nastup, kao i ostatak večeri, ostao u magli. Njima se pridružuje pod, relativno novi bend sastavljen od Šarijanata ekipe, koji će nam još jednom predstaviti svoj new-wave zvuk.

Cijena ulaznica u pretprodaji je €8, dok će na dan eventa iznositi €10.

...............

Pržilica je program Autonomnog kulturnog centra i financijski je podržana od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te Zaklade Kultura nova.

Sistema de Entretenimiento

Interkulturalni dijalog: Afrika

Datum: 10. svibnja 2025.

Vrijeme: Od 15:00 do 21:00

Lokacija: Pierottijeva 11, Zagreb

U svibnju nas očekuje novi program iz ciklusa interkulturalnog dijaloga, stoga vas pozivamo da nam se pridružite na veselom popodnevnom okupljanju u Mediki!

Naši partneri iz Panafričkog društva u Hrvatskoj pripremili su raznolik program za 10.svibanj 2025.

Pripremamo tradicionalne afričke kulinarske specijalitete koje ćete moći degustirati, upoznati se sa specifičnostima afričkih zemalja iz kojih dolaze članovi i članice udruge PADUH i sudjelovati u kvizu. Cijeli program započinje u 15:00 sati.

Panafričko društvo u Hrvatskoj (PADUH):

Udruga sa sjedištem u Zagrebu, osnovana s ciljem poboljšanja položaja i prava osoba afričkog podrijetla koje žive u Hrvatskoj. Udruga je nastala iz inicijative afričkih studenata i migranata koji su se prvotno povezivali putem neformalne WhatsApp grupe, a kasnije su formalizirali svoje djelovanje kako bi zajednički promovirali afričke vrijednosti, kulturu i međusobno si pomagali u svakodnevnim izazovima.

PADUH organizira razne kulturne i edukativne aktivnosti, uključujući radionice, panel rasprave i događanja poput "PADUH for Peace", s ciljem poticanja interkulturnog dijaloga i izgradnje uključivog društva otvorenog za sve članove, kako stare tako i nove.

Udruga također aktivno sudjeluje u zagovaranju prava migranata i izbjeglica, te surađuje s drugim organizacijama civilnog društva na projektima koji promiču integraciju i socijalnu uključenost.

Programi interkulturalnog dijaloga provode se u sklopu Programa Autonomnog kulturnog centra Attack, financijski podržanog od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.