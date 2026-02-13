Što Hrvati kupuju za Valentinovo?

Hrvatski građani sve ranije počinju tražiti poklone za Valentinovo, uz rastuću popularnost premium poklona dugotrajnije vrijednosti, otkrivaju podaci s platforme Shoptok.hr, koja prati potrošačke navike na domaćem tržištu.

Premda se Valentinovo često veže uz restorane, putovanja i tradicionalne poklone poput nakita te buketa cvijeća, Dan zaljubljenih u Hrvatskoj sve je izraženiji i u interesu za konkretne proizvode u online trgovini, od parfema do tehnoloških uređaja, potvrđuju s platforme.

Darivanje za Valentinovo očito se planira sve pomnije; statistika pokazuje da je već početkom veljače došlo do rasta od 20 do 30 posto u pregledima poklon-kategorija u odnosu na siječanj. Čini se da Hrvati sve manje čekaju zadnji trenutak te ranije istražuju i uspoređuju cijene prije nego što donesu odluku o kupnji, a najpopularnije kategorije pokazuju sve više varijacija.

Među najtraženijim proizvodima ove su godine unisex parfemi, LEGO setovi, muški parfemi, Samsung Galaxy telefoni i pametni satovi. Parfemi se i dalje drže na vrhu ljestvice kao tradicionalni poklon za Valentinovo, osobito u cjenovnom rasponu od 30 do 100 eura, koji ostaje najstabilniji izbor za darivanje.

To je kategorija koja iz godine u godinu pokazuje konzistentan interes, što potvrđuje da su mirisi i dalje sigurna opcija za 14. veljače, navode iz Shoptoka.​

​Međutim, podaci pokazuju i zanimljiv pomak prema praktičnijim i dugotrajnijim poklonima. Sve veći interes bilježe pametni satovi i flagship mobilni uređaji, osobito modeli iz Samsung Galaxy serije. Takvi proizvodi svakako predstavljaju višu investiciju, ali i poklon za svakodnevnu upotrebu.

Što se tiče najvećih iznenađenja i skokova u pretragama, s platforme ističu vidnu popularnost LEGO setova, i to ne nužno onih dječjih.

"Osim klasičnih parfema, iznenađujuće dobro prolaze pametni satovi i flagship telefoni, kao praktični premium darovi, te LEGO setovi, uključujući tematske modele za parove", navode iz Shoptoka. "To pokazuje pomak prema dugotrajnim i zajedničkim poklonima, umjesto samo romantičnih."​

​Također, i budžeti kupaca vidno variraju. Dok parfemi u srednjem cjenovnom rangu ostaju najstabilniji segment, u Hrvatskoj raste interes i za proizvode iznad 100 eura vrijednosti, osobito kada su dostupni uz popuste. To se najviše odnosi na poklone iz tech kategorije poput mobitela i satova.

Rast interesa početkom veljače sugerira da online kupnja ima sve važniju ulogu u planiranju Valentinova. Umjesto impulzivne kupnje u posljednji trenutak, sve je prisutniji i promišljeniji pristup u kojemu se biraju pokloni koji traju i nakon 14. veljače.

Valentinovo se u Hrvatskoj potvrđuje kao snažan potrošački trenutak, no uz jasnu promjenu dinamike kupnje. Interes za praktične i premium proizvode svakako pokazuje da romantična gesta sve češće dolazi u funkcionalnom obliku