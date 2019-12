Što donosi sreću u vezi?

Sretna veza san je većine ljudi (oni koji sanjaju nešto drugo, trebali bi potražiti profesionalnu pomoć), a savjeta o tome kako vezu učiniti sretnom ima napretek... no, čini nam se da je zapravo samo jedan stvarno dobar.

Studija objavljena u Emotionu pokazuje da male romantične geste ne usrećuju samo našeg partnera, već i nas.

Istraživači su proveli studiju nad 175 osoba koje su bile u braku u prosjeku sedam mjeseci. Sudionici su rekli da su učinili nešto lijepo za svoje partnere, kao što je obavljanje nekog iznenadnog kućanskog posla svaka dva do tri dana.

Iako su najsretniji bili partneri koji su primijetili te male znakove pažnje, ništa manje zadovoljni nisu bili niti oni čiji partneri nisu uočili partnerovu dobrotu.

Ako se potrudim i napravim nešto lijepo, a moja supruga to ne primijeti, to bi me sigurno rasrdilo, rekao je autor studije Harry Reis za Time magazin.

No ispostavilo se da njegova pretpostavka za provođenje ove studije nije bila točna.

Ljudi su bili sretni kad su radili sitnice za svoje partnere.

U ljudskoj je prirodi da daju, dodao je autor studije. Iznenadilo ga je i što su ljudi postali sretniji kada su trošili novac na druge. No njihovi motivi nisu uvijek bili plemeniti, nekada su ljudi bili sretni zbog trošenja novca na druge jer su ih željeli impresionirati ili jer su se nadali protuusluzi