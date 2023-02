Što donose Dubrovačke ljetne igre ove godine

Dubrovačke ljetne igre održat će se tradicionalno od 10. srpnja do 25. kolovoza, a tijekom 47 festivalskih dana u svojoj 74. sezoni publici će predstaviti program koji objedinjuje najkvalitetnije hrvatske i inozemne umjetnike, vlastitu produkciju i vrhunska gostovanja. Pred brojnom međunarodnom publikom, približno 1.000 umjetnika izvest će više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa na gotovo 20 ambijentalnih lokacija grada Dubrovnika.

Svečano otvaranje 74. Dubrovačkih ljetnih igara u režiji pomoćnika intendantice za dramski program Saše Božića održat će se 10. srpnja, ispred crkve sv. Vlaha. Glazbeni program u Kneževu dvoru otvorit će 13. srpnja karizmatični Sir András Schiff, legenda pijanističke scene. Jedna od najpopularnijih umjetnica fado glazbe, dojmljivog scenskog nastupa, koju smatraju nasljednicom kraljice fada Amálije Rodrigues, Mariza nastupit će na taraci tvrđave Revelin u subotu, 15. srpnja. U okviru glazbenog programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara nastupit će i renomirani hrvatski ansambl Zagrebački solisti uz Mariju Pavlović na klarinetu. Maxim Emelyanychev festivalsku je publiku oduševio 2018. godine kada je dirigirao izvedbu Mozartove Velike mise, a ovog ljeta nastupa kao pijanist s izuzetnim ruskim violinistom Aylenom Pritchinom. Virtuozni violončelist, kojega krase stilski dijapazon, perfekcija i karizma, Nicolas Altstaedt održat će recital u Dvoru, ali i muzicirati zajedno s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Dubrovački simfoničari nastupit će i sa sopranisticom Josipom Bilić, aktualnom dobitnicom nagrade Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost, a pod dirigentskom palicom Valentina Egela, šefa-dirigenta Riječkog simfonijskog orkestra. Klavirski trio u sastavu Marco Graziani, Latica Anić i Krešimir Starčević priredit će program koji će uz djela Blagoja Berse, povodom 150. rođendana skladatelja, predstaviti i trija Sergeja Rahmanjinova. U atriju Kneževa dvora nastupit će i nagrađivani gitarist Krešimir Bedek te njemački violončelist Eckart Runge s pijanisticom Martinom Filjak i saksofonistom Gordanom Tudorom. Festivalska publika imat će priliku upoznati potentan glas i besprijekornu belcanto tehniku hrvatskog bas-baritona zavidne svjetske karijere Marka Mimice. Na završnom koncertu ispred Katedrale tradicionalno će nastupiti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije uz goste soliste.

U sklopu projekta #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa odabrani mladi glazbenici iz šest zemalja regije izvest će na završnim koncertima projekta u atriju Kneževa dvora, nova glazbena djela inspirirana lokalnom baštinom i europskim vrijednostima.

Bogat dramski program donosi četiri nova naslova, a prva ovoljetna dramska premijera Vidi kako Lokrum pere zube koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Kazališta Marina Držića u režiji Paola Tišljarića. Predstava nastaje prema istoimenom romanu Ivane Lovrić Jović koji je kronisterija autoričina odrastanja, odnosno života s ocem i bez njega. Premijera će se održati 12. srpnja na otoku Lokrumu. Drugi premijerni dramski naslov Na tri kralja ili kako hoćete Williama Shakespearea, komedija koju će kao koprodukciju Dubrovačkih ljetnih igara i Zagrebačkog kazališta mladih postaviti jedan od najpopularnijih poljskih kazališnih redatelja Grzegorz Jarzyna, na tvrđavi Lovrjenac 21. srpnja. U Jarzyninoj interpretaciji, Na Tri kralja govori o rodnim ulogama i njihovom utjecaju na međuljudske odnose. Monodrama Maske glumca i redatelja Dražena Šivaka treća je ovoljetna premijera koja oživljava tradiciju commedie dell'arte i približava ju široj publici. Premijerna izvedba na programu je 11. kolovoza na tvrđavi Bokar. Četvrti premijerni naslov Sjetne žene raguzejske autorski je projekt intendantice Igara Dore Ruždjak Podolski i Marijane Fumić koju će Festivalski dramski ansambl premijerno izvesti 20. kolovoza.

Prikazat će se i reprize uspješnih produkcija iz prijašnjih festivalskih sezona. Na radost najmlađe publike, i ovog ljeta na programu je glazbeno-scensko djelo Čudesna šuma, nastalo prema istoimenom romanu Sunčane Škrinjarić, u režiji Lee Anastazije Fleger i uz glazbu Frana Đurovića. Lanjska uspješnica Krvava svadba u režiji Franke Perković Gamulin i izvedbi Festivalskog dramskog ansambla na otoku Lokrumu bit će dio ovoljetnog programa kao i Ljubovnici u režiji Aleksandra Švabića te izvedbi Festivalskog dramskog ansambla ispred crkve svetog Jakova. Mara i Kata, autorski projekt Saše Božića u suradnji s Natašom Dangubić i Doris Šarić Kukuljicom, publiku će na Kazermi nasmijavati i četvrtu sezonu za redom.

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu gostuje s hvaljenim baletom Veliki Gatsby u režiji i koreografiji Lea Mujića, a nezaobilazan dio festivalskog programa su nastupi Folklornog ansambla Linđo, koji će ovog ljeta u okviru Igara imati dvije izvedbe na taraci Revelina.

Proračun 74. Dubrovačkih ljetnih igara iznosi 1,6 milijuna eura, a uz pokrovitelje Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Dubrovnik te Dubrovačko-neretvansku županiju, Igre su i ove godine podržali TZ grada Dubrovnika, dugogodišnji sponzori Mastercard, Euroherc, ACI klub, Adriatic Luxury Hotels, Hrvatska elektroprivreda, Kraš, Croatia Airlines, Coca-Cola, novi partner MG Motor te donatori OTP banka, Atlantska plovidba, Atlantic grupa, Orbico i drugi, omogućujući realizaciju jednog od najprestižnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj. Ulaznice za dio programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara bit će dostupne u internetskoj prodaji na mrežnim stranicama Igara www.dubrovnik-festival.hr i preko servisa www.ulaznice.hr od 13. veljače uz novi program popusta i pogodnosti.