Što će se sutra dogoditi u Bruxellesu?

sutra je dan kada pišemo povijest. Nakon godinu i pol napornog rada konačno predajemo Europskoj komisiji našu Europsku građansku inicijativu My Voice, My Choice za siguran i dostupan pobačaj - s 1.124.513 provjerenih potpisa.

Glavni dio našeg tima već je u Bruxellesu, zajedno s više od 30 nevjerojatnih žena iz cijele Europe koje su srce ove kampanje - uključujući Severinu iz Hrvatske, Luisu Neubauer iz Njemačke i Natasu Giamali iz Grčke.

I vodimo vas sa sobom! Možete pratiti što radimo cijeli dan na Instagramu i našem WhatsApp kanalu gdje ćemo objavljivati puno fotografija i videa.

Planirali smo mnogo toga. Obilježit ćemo službeni početak sljedeće faze naše borbe unutar institucija, susresti se s nekim od zastupnika Europskog parlamenta koji su podržali kampanju, donijeti kutije s potpisima Europskoj komisiji i održati konferenciju za medije na kojoj će sve divne osobe koje su organizirale diljem Europe govoriti o kampanji koju smo zajedno izgradili.

Jedva čekamo sutrašnji dan! Ovo je stvarno povijesni trenutak i ne bismo to mogli postići bez vas. Na kraju dana javit ćemo vam kako je prošlo i podijeliti sve divne trenutku koji su se dogodili.