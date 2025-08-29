1 milijun verificiranih potpisa za siguran i dostupan pobačaj

Danas smo ispisali povijest. Nakon što smo prikupili više od 1.200.000 potpisa i nakon gotovo tri mjeseca čekanja na verifikaciju, danas smo dobili službenu potvrdu: imamo 1 milijun verificiranih potpisa!

To nisu samo potpisi, to su poruke nade, dokaz da je pravedniji svijet moguć ako se ujedinimo. Zajedno smo stvorili najveći feministički pokret u Europi i dokazali da je promjenu nemoguće zaustaviti.

Ovo ne bismo mogli postići bez vas. Vaši potpisi, vaša dijeljenja, vaše vrijeme i vaši glasovi učinili su ovo mogućim. Stvorili smo zajednicu izgrađenu na solidarnosti, dobroti i nadi. Zajedno smo ispisali povijest i na tome smo vam beskrajno zahvalni.

Hvala vam od srca.

Danas slavimo, a u ponedjeljak krećemo s idućim korakom. Službeno ćemo predati našu Europsku građansku inicijativu Europskoj komisiji i započeti naš put promjene u europskim institucijama.