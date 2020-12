Što brak čini vašem zdravlju?

Istraživanja pokazuju da nam snažna partnerstva mogu pomoći da izbjegnemo bolesti, usvojimo zdravije navike i čak živimo dulje. S druge strane, problematični odnosi mogu razviti stres i oslabiti imunitet.

"Toliko faktora utječe na naše zdravlje, bilo da se radi o ponašanju koje pokazujemo jedni prema drugima ili o navikama koje prenosimo jedni drugima", kaže psihologinja dr. sc. Maryann Troiani za Health. Dakle bez obzira živite li zajedno ili ne, romantični odnos utječe na vaš um i tijelo.

Debljanje

"Sretan par može motivirati jedan drugoga da budu zdravi, zajedno idu u teretanu, postavljaju ciljeve i osjećaju se odgovorno jedan za drugoga", objašnjava dalje. Kada par počinje dobivati na težini, to može biti simbol sukoba. "Nezadovoljstvo u vezi može dovesti do pasivno-agresivnog ponašanja u jelu i problema sa spavanjem, što će dovesti do povećanja tjelesne težine", dodaje.Postoji uvjerenje da se parovi udebljaju i "prepuste" kada prođe određeno vrijeme. Ima nešto u tome, ali Troiani objašnjava da se može dogoditi i suprotno.

Razina stresa

Čini se da fizička intimnost smanjuje stres i povećava dobrobiti. Studija objavljena 2009. u časopisu Journal of Sexual Medicine, ustanovila je da su ljudi koji su imali česte seksualne odnose zdraviji psihički i da vjerojatno osjećati veće zadovoljstvo sa svojim odnosom i životom.

Hormoni sreće

Seks nije jedini tip fizičkog kontakta koji može smanjiti stres i poboljšati zdravlje. Istraživači sa Sveučilišta North Carolina 2004. napravili su studiju na 38 parova te otkrili da i muškarci i žene imaju veći razinu oksocitina u krvi nakon grljenja. Žene su također imale niži krvni tlak nakon zagrljaja i nižu razinu hormona stresa kortizola.

"Ove vrste bliskog ponašanja toliko su važne: dodir ruke, držanje za ruke, trljanje po ramenu", kaže Troiani. "Potrebno je samo nekoliko sekundi kontakta kako bi se stimulirali ti hormoni i pomogli u prevladavanju stresa i tjeskobe", dodaje dalje.

Krvni tlak

Prehrana, vježbanje i razina stresa mogu utjecati na krvni tlak pa stoga ne čudi da ljubavni status utječe na vaš krvni tlak. Istraživači sa sveučilišta Brigham Young otkrili su 2008. godine da su ljudi u sretnim brakovima imali niži krvni tlak od osoba u lošim vezama. Međutim, ljudi koji su bili u nesretnom braku imali su veći krvni tlak od samaca.

"Biti u nezdravom odnosu uzrokuje da vaše tijelo otpusti hormone stresa i vaše srce brže kuca", kaže Troiani, dodajući da ti čimbenici s vremenom mogu povećati krvni tlak.

Tjeskoba

Problemi u odnosu mogu svakoga dovesti do ruba, ali u nekim slučajevima oni zapravo mogu doprinijeti tjeskobi. Nekoliko je studija otkrilo vezu između bračnih problema i povećanog rizika od dijagnoza kao što su anksiozni poremećaj i socijalna anksioznost.

Međutim, ove odnose je teško rasplesti, budući da se pokazalo da anksioznost stvara probleme u odnosima (a ne samo obrnuto). Štoviše, neka istraživanja pokazuju da brak može pomoći u zaštiti od tjeskobe. U studiji Svjetske zdravstvene organizacije 2010. koja je obuhvatila 35 000 ljudi u 15 zemalja, oni koji su se vjenčali imali su manje šanse za razvoj anksioznosti i drugih mentalnih poremećaja.

Briga o zdravlju

U partnerskom odnosu ljudi se više brinu za svoje zdravlje. Kanadsko istraživanje iz 2011. otkrilo je da oženjeni muškarci koji imaju bolove u prsima obično dolaze u bolnicu ranije nego samci, čak bez obzira na to jesu li njihove žene u to vrijeme bile kod kuće.

"Ljudi u zdravim odnosima doista brinu jedni o drugima, a možda čak osjećaju i veću obvezu da se brinu o sebi", kaže Troiani.