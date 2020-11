Stiže Playstation 5!

Dan je proslave za ljubitelje igara jer je Sony Interactive Entertainment (SIE) predstavio konzolu nove generacije - PlayStation®5 (PS5 TM). PlayStation®5 konzola stigla je na sedam ključnih tržišta: Sjedinjene Države, Japan, Kanadu, Meksiko, Australiju, Novi Zeland i Južnu Koreju. Globalni dolazak na tržište PS5 konzole nastavlja se 19. studenog kad će biti dostupne i u ostalim dijelovima svijeta*, uključujući Europu, Bliski Istok, Južnu Ameriku, Aziju i Južnu Afriku.

„Danas obilježavamo povijesni trenutak za PlayStation brend i svi u SIE slavimo izlazak PlayStation 5 konzole zajedno sa zajednicom obožavatelja, programera igara i partnera u industriji", rekao je Jim Ryan, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Sony Interactive Entertainment. „PS5 je uistinu konzola sljedeće generacije koja predstavlja početak nove ere u gamingu. Oduševljen sam novim svjetovima koje će igrači početi doživljavati danas, a jednako sam uzbuđen i zbog niza igara koje tek dolaze, a koje će i dalje pružati dodatan zamah iskustvu igranja. S ponosom radimo s nadarenom zajednicom programera igara. Njihova kreativnost donijet će neograničene mogućnosti za budućnost igranja na PS5."

SIE pozdravlja novu generaciju gaminga osvjetljavajući kultne zgrade i popularne lokacije na 25 frekventnih mjesta širom svijeta, projicirajući slike PlayStation® simbola, PS5 konzole, bežičnog kontrolera DualSense i drugih vizuala brenda PlayStation. Gradovi poput Tokija, New Yorka, Aucklanda, Toronta, Seula i Meksika već su osvjetljeni, a od idućeg tjedna na popisu će se naći još gradova.

PS5 digitalno izdanje bit će dostupno po preporučenoj maloprodajnoj cijeni (RRP) od 399,99 €, a PS5 s Ultra HD Blu-rayTM s optičkim pogonom bit će dostupan po preporučenoj cijeni od 499,99 EUR. Osim optičkog pogona, oba modela imaju identične specifikacije, stoga će igrači uživati u istim savršenim igračkim iskustvima bez obzira koji će PS5 izabrati.

Popis igara za PlayStation 5 predstavlja najbolju postavu u povijesti PlayStation konzole, predvođenu naslovima studija SIE Worldwide koji će biti dostupni već od prvog dana izlaska konzole na tržište, uključujući Marvelov Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure i Astro's Playroom. Vlasnici PS5 ovog će blagdana moći uživati u više od 30 novih igara, uključujući dugo očekivane igre izdavačkih partnera SIE-a poput Call of Duty®: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs®: Legion and Assassin's Creed® Valhalla (Ubisoft) i mnogi drugi. U međuvremenu, novi naslovi neovisnih programera kao što su Bugsnax (Young Horses) i The Pathless (Giant Squid / Annapurna Interactive) pokazuju širinu raznolikog sadržaja koji dolazi na PS5.

Nakon praznika, vlasnici PS5 mogu se veseliti još nevjerojatnijim igrama. Nadolazeće Worldwide Studios ekskluzive uključuju Ratchet i Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran TurismoTM 7 i novi God of War. Dodatne igre koje su prvi put predstavljene na PS5 uključuju DEATHLOOPTM iz Arkane Studios / Bethesda Softworks, GhostwireTM: Tokyo iz Tango Gameworks / Bethesda Softworks, Project Athia (Working Title) iz Luminous Productions / Square Enix i Final Fantasy® XVI iz Square Enixa. Resident EvilTM Village iz Capcoma i Hogwarts Legacy iz Warner Bros. Gamesa zaokružuju niz očekivanih PS5 naslova.

Prilikom predstavljanja ovog studenoga, članovi PlayStation Plusa mogu uživati u PlayStation Plus Collection**. PlayStation Plus Collection sadrži 20 posebno probranih PlayStation®4 naslova koji su definirali generaciju igrača i koje se mogu preuzeti i igrati na PlayStation 5 konzoli. Kolekcija PS Plus sadrži od kritičara hvaljene igre, uključujući BatmanTM: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout® 4, God of War, Monster Hunter: World TM, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End i druge igre.

Inspiriran globalnom zajednicom kreatora, PS5 će uvesti igrače u svjetove igara neviđenom brzinom, vizualnom vjernošću i osjetilnom uronjenošću. Igrači će uživati u brzom i trenutnom učitavanju zahvaljujući PS5-ovom ultrabrzom solid state disku, kao i prekrasnoj 4K grafici i igranju do 120 sličica u sekundi. Zahvaljujući poboljšanim haptičnim povratnim informacijama i prilagodljivim okidačima bežičnog kontrolera DualSense i impresivnim zvukom koje omogućuje Tempest 3D AudioTech, PlayStation 5 poboljšava osjetila igrača koji će se osjećati premještenima u svijet igara.

PlayStation 5 nudi i odabranu postavu nekih od najpopularnijih streaming usluga *** uključujući Amazon Prime Video, Apple TV +, Disney +, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube. Na PlayStationu 5 bit će poseban dio isključivo za medijsku zabavu, što će omogućiti brzo i jednostavno prebacivanje između igara i filmova odnosno TV-a.

Za više informacija posjetite www.playstation.com