Stiglo je Garmin godišnje izvješće o fitnessu

Garmin je danas objavio fitnes izvještaj za 2023., ističući ključne fitnes trendove i navike vježbanja svojih korisnika diljem svijeta. Od isprobanih aktivnosti kao što su trčanje, vožnja biciklom i hodanje do sve popularnijih hobija kao što su pilates, HIIT i tenis, korisnici su 2023. zabilježili više gotovo svake aktivnosti u Garmin Connect aplikaciji u usporedbi s prethodnom godinom.

Evo nekoliko ključnih zaključaka iz izvješća za 2023.:

Pet najboljih aktivnosti bili su: trčanje, hodanje, vožnja bicikla, vježbe snage i kardio vježbe u zatvorenom.

Korisnici su zabilježili 19% više aktivnosti koristeći opremu za fitness u 2023. s dvoznamenkastim rastom u vježbama snage, penjanju stepenicama i eliptičnim aktivnostima.

HIIT aktivnosti su naglo porasle - 112% više u odnosu na prethodnu godinu.

Bilo da ste priješli te kilometre pješice ili na dva kotača, aktivnosti na otvorenom poput hodanja, trčanja po stazama, vožnje biciklom po šljunku i vožnje e-biciklom podigle su se na novu razinu.

Teniski tereni bili su popularna destinacija 2023. godine; kupci Garmina proveli su više vremena vježbajući svoje servise i smasheve, igrajući 76% više tenisa u odnosu na prethodnu godinu.

Fokus na um, tijelo i dobrobit bio je očitiji 2023. jer su joga, pilates i aktivnosti disanja zabilježile dvoznamenkasti rast.

U nastavku pogledajte cijeli report

Garmin Fitnes Izvještaj 2023.

Novi podaci pokazuju da korisnici Garmina rade tijekom cijele godine na ispunjavanju svojih ciljeva - nisu im potrebne novogodišnje odluke.

Kao i prošlih godina, odlučili smo dublje zaroniti u podatke prikupljene u aplikaciji Garmin Connect, alatu koji koriste milijuni ljubitelja fitnessa diljem svijeta za praćenje gotovo svih pokazatelja zdravlja i fitnessa kojih se sjetite.

Top aktivnosti u 2023.

Kao grupa, završili ste više od gotovo svih aktivnosti nego što ste to učinili 2022. - ali neke se, naravno, ističu više od drugih. Na temelju ukupnog broja aktivnosti, evo kako su se korisnici Garmina najviše kretali ove godine:

1. Trčanje

2. Hodanje

3. Biciklizam

4. Trening snage

5. Kardio vježbanje u zatvorenom

Nastavite čitati da biste saznali koje su naše kategorije aktivnosti pokazale ozbiljan rast u 2023. u usporedbi s 2022. Upozorenje: To je većina njih.

Trčanje

Iz godine u godinu brojke nam govore istu stvar: s Garmin trkačima se ne treba šaliti. Bez obzira na to sjedite li tijekom globalne pandemije, prilagođavate li se ponovnom životu u uredu ili jednostavno održavate status quo u svojim dnevnim rutinama, stalno nalazite vremena za više trčanja. Na traci za trčanje ili stazi, u kući ili vani u divljini, aktivnosti trčanja 2023. pokazuju dramatičan porast u odnosu na 2022. Srećom, serije Forerunner 265 i Forerunner 965 lansirane su početkom 2023., pružajući ozbiljnim trkačima sve Garmin funkcije koje ste upoznali i zavoljeli, zajedno sa svijetlim AMOLED zaslonima - još bolje da brzo bacite pogled na sat dok probijate svoje osobne rekorde.

Bicikliranje

Neki ljudi uživaju mirno sjediti vani kako bi uživali u prizorima i zvukovima prirode - drugi ljudi radije jure po njoj u potrazi za osobnim rekordom. Gledajući porast biciklizma na otvorenom u 2023. u odnosu na 2022., možete pogoditi u koju kategoriju spadaju Garmin biciklisti. Svi ste probili svoje granice, bez obzira jesu li to bile vožnje na šljunku ili stavljanje e-bicikla na test i dopustili ste svojim Edge uređajima da vas vode.

Čak i uz nagli porast onih koji istražuju prirodu, biciklizam u zatvorenom također je porastao- i mi smo tu zbog toga. Bilo da ste u potrazi za sobnim trenažerom dok temperatura pada ili planirate nastaviti trčati bez obzira na vremenske uvjete u siječnju i veljači, Garmin ima opremu za vašu vožnju.

Hodanje

Ako radije držite malo sporiji tempo - ili ako vam samo treba malo vježbe za oporavak nakon svog trčanja i vožnje bicikla - niste jedini. Kupci Garmina šetali su 7% više na otvorenom 2023. nego 2022. To ne znači samo da ste radili na broju koraka. Više hodanja također vjerojatno znači više vremena provedenog u vašim zajednicama, više svježeg zraka, više fokusa na vaše mentalno zdravlje - i na kraju, to je vjerojatno dovelo do boljih Body Battery i rezultata spavanja.

Fitnes oprema

Skokovi u vježbanju s opremom za fitnes bili su impresivni. Sveukupno, 2023. zabilježili ste 19% više aktivnosti pomoću opreme za fitnes nego prošle godine, a taj rast predstavlja više različitih kategorija aktivnosti - HIIT, eliptični trenažer, penjanje uz stepenice, veslanje u zatvorenom.

Uz Garmin pametni sat, otmjena teretana nije obavezna. Sve što je potrebno su tijelo i Garmin sat, a vi imate pristup beskrajnim mogućnostima vođenog vježbanja za rad bilo koje mišićne skupine koju želite, bilo kojim intenzitetom koji želite.

Joga

Postoji li išta opuštajuće od joge? Povećanje vremena provedenog na prostirci od 23% moglo bi značiti do 23% više sesija u kojima ste vjerojatno doživjeli malo mentalnog i fizičkog rasta, a bilo da je to bilo u samostalnoj praksi ili na satu okruženom drugim jogijima, mi smo 100% ponosni na predanost.

Ako želite vidjeti kako joga poboljšava druge aspekte vašeg života, preporučujemo Venu 3, jedno od naših izdanja za 2023. koji se može pohvaliti trajanjem baterije do 14 dana. Nećete znati samo koliko ste spavali - znat ćete i kvalitetu spavanja, kao i što ima tendenciju crpenja i punjenja energije vašeg tijela.1

Pilates

Pratili ste 48% više sesija pilatesa diljem svijeta u prošloj godini - i to nakon povećanja od 38% u 2022. i povećanja od 108% u 2021. To vjerojatno ima veze s animiranim treninzima na zaslonu koji se nude na kompatibilnim Garmin pametnim satovima. Možete odabrati unaprijed pripremljenu vježbu unutar aplikacije za pametni telefon Garmin Connect ili možete izraditi vlastitu i poslati je izravno na sat. Bez obzira imate li sat vremena slobodno ili samo 15 minuta između sastanaka, satovi Garmin nude mogućnost da maksimalno iskoristite svoje vrijeme - i kretanje - na bilo koji način koji vam odgovara.

Vježbe disanja

Korisnici Garmina udišu, izdišu, udišu, izdišu... 33% više nego prošle godine (ili barem dovršavaju aktivnosti disanja 33% više nego prošle godine).

Kompatibilni Garmin pametni satovi opremljeni su profilom aktivnosti disanja, koji vam omogućuje vježbanje tri različite tehnike disanja - smirenost, koherentnost ili opuštanje i usredotočenost - kako biste smirili broj otkucaja srca i promijenili razinu stresa. Smirenost je osmišljena kako bi vam pomogla da se pripremite za spavanje, koherentnost bi vam trebala pomoći da se osjećate uravnoteženo i smireno, a ne pretjerano uzbuđeno, a opuštanje i usredotočenost, kao što ste možda pogodili, trebalo bi vam pomoći da postignete stanje koncentracije.

Planinarenje

Nitko ne mora reći Garminovim kupcima da idu pješačiti- svi rade sjajan posao sami od sebe, a svake godine to čine sve više i više. (Kladimo se da fēnix 7 Pro, s trajanjem baterije do 37 dana korištenjem solarnog punjenja, prilično pomaže.)

Multisport

Ponekad jedan sport jednostavno nije dovoljan. S 18% više multisportskih aktivnosti to bi moglo značiti do 18% više znoja - i vjerojatno do 18% više krvi i suza također. Svi dani odmora koje ste uzeli tijekom praznika vrlo su vjerojatno bili zasluženi.

Tenis

Gem, set, meč - korisnici Garmina igrali su 76% više tenisa u 2023. To bi moglo značiti do 76% više servisa, do 76% više povrata i (nadajmo se) barem malo smanjenje jurnjave za lažnim teniskim lopticama.

Vodeni sportovi

Kao grupa svi ste zabilježili 10% više plivanja - to je puno dodatnog vremena provedenog u vodi.

Ako ste više zainteresirani za kajak i surfanje, imali smo veliki rast i u tim kategorijama. Kajakaši su zabilježili 17% više aktivnosti u 2023., dok surferi udaraju u valove 22% više puta.

Penjanje

Čini se da je strah od visine rijetkost za mnoge ljude s Garmin pametnim satovima. Bilo da se radi o penjanju po stijenama na otvorenom (porast od 68% u odnosu na prošlu godinu) ili penjanju po stijenama u zatvorenom prostoru (porast za 62%), sa sigurnošću se može reći da korisnici Garmina vole penjanje.

Esports

Ako vam je iznenađenje da postoji esports profil aktivnosti, to je vjerojatno zato što niste upoznati sa svijetom virtualnog igranja. Konkurencija je žestoka, a igrači koji se ne usredotočuju na optimizaciju performansi svog tijela vjerojatno nisu igrači koji pobjeđuju. Kompatibilni Garmin pametni satovi opremljeni su funkcijom esports koja pruža relevantne zdravstvene metrike izravno na vašem zapešću, a aplikacija za stolna računala Garmin GameOn omogućuje vam sinkronizaciju računala kako biste ih mogli vidjeti i na zaslonu. Poznavanje kako vaše tijelo reagira prije, tijekom i nakon igre ključno je za razumijevanje kako poboljšati svoju igru u budućnosti.

Jahanje konja

Obično razmišljamo o novogodišnjim odlukama da ćemo češće ići u teretanu, ali mnogi od vas očito su bili više usredotočeni na odlazak u konjušnicu. Garminovi korisnici završili su 30% više sesija jahanja u 2023. nego u 2022. Kladimo se da je dodatno vrijeme provedeno s njima imalo bezbroj dobrobiti za mentalno zdravlje, kao i za fizičko.

Niste vidjeli svoju željenu aktivnost uključenu gore? Garmin pametni satovi dolaze opremljeni s toliko profila aktivnosti da ih je nemoguće sve uključiti, ali dovoljno je reći da svi nastavljate dobro koristiti tehnologiju koju smo izgradili. Bilo da se radi o ronjenju do novih dubina s Garmin Descent linijom, dosezanju novih visina s našim zrakoplovnim pametnim satovima ili uključivanju cijele obitelji u zabavu uz pametne satove za djecu, uvijek smatramo privilegijom biti s vama.

Živjeli za vas i za rekorde za koje znamo da ćete oboriti 2024. - jedva čekamo vidjeti što ćete sljedeće učiniti.

