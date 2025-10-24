Stigli novi AI agenti

DRUID AI, američka tehnološka kompanija i inovator u području umjetne inteligencije, predstavila je na konferenciji Symbiosis 4 u Londonu svoje dosad najnaprednije rješenje - Virtual Authoring Teams, novu generaciju samorazvijajućih AI agenata koji mogu autonomno dizajnirati, testirati i implementirati druge AI agente. Ovaj iskorak označava prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije i pozicionira DRUID AI kao središnji sustav koji povezuje tehnologiju i ljude te omogućuje autonomno funkcioniranje poslovnih procesa na razini cijelog poduzeća.

DRUID AI sada odražava strukturu stvarnih Centara izvrsnosti, djelujući kao "tvornica" za automatizaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Zahvaljujući ovoj inovaciji, koju pokreće DRUID Conductor, sustav za inteligentnu orkestraciju, poslovna automatizacija napokon prelazi granice fragmentiranih alata i pretvara se u mjerljive poslovne rezultate, s praćenjem povrata ulaganja (ROI) ugrađenim u svaki proces.

U skladu sa svojom misijom da umjetnu inteligenciju učini dostupnom svima, DRUID AI framework omogućuje poslovnim korisnicima da sukreiraju inteligentne agente putem prirodne, intuitivne interakcije - do 10 puta brže nego dosad, dok tehnički timovi mogu skalirati isporuku na razini velikih organizacija, stvarajući više od 25 agenata mjesečno uz potpunu orkestraciju, nadzor i usklađenost s propisima.

"S DRUID-om umjetna inteligencija uistinu funkcionira - to je AI koji doista radi. Ona razmišlja, testira se i donosi rezultate kojima možete vjerovati, uz ugrađenu transparentnost, točnost i kontrolu", izjavio je Joe Kim, glavni izvršni direktor tvrtke DRUID AI. "Tvrtke napokon mogu uskladiti tehnologiju, podatke i ljudsku stručnost u jedinstven, inteligentan i odgovoran sustav. Mogu ostvariti mjerljiv povrat ulaganja (ROI) već danas, a istovremeno stvarati temelje za inovacije budućnosti" naglasio je Kim.

Tvrtka je ujedno predstavila i DRUID Agentic Marketplace, pažljivo oblikovani ekosustav spremnih AI agenata za neposrednu primjenu u sektorima poput bankarstva, zdravstva, visokog obrazovanja i osiguranja. Svako je rješenje izgrađeno na najvišim standardima korporativnog upravljanja i sigurnosti, omogućujući bržu i sigurniju primjenu umjetne inteligencije te izravan put prema agentičkom AI-ju.

U skladu s ovim inovacijama, DRUID AI je predstavio i osvježeni vizualni identitet, koji naglašava načelo „dokazi umjesto obećanja". Tri stupa na kojima se temelji brend - kontrola, točnost i rezultati odražavaju DRUID-ovu misiju usmjerenu na čovjeka - stvaranje transparentne, objašnjive umjetne inteligencije koja donosi stvaran poslovni učinak i poboljšava kvalitetu života.

S više od 65 novih funkcionalnosti i dubokim integracijama s platformama kao što su Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle i Salesforce - DRUID AI nastavlja osnaživati organizacije i timove, pomažući im da orkestriraju umjetnu inteligenciju, sustave i podatke u jedan inteligentan tok, u kojem svaka interakcija stvara vrijednost. Od američkih vladinih agencija i nacionalnih zdravstvenih sustava, do globalnih telekomunikacijskih tvrtki i sveučilišnih mreža, DRUID-ova Agentic AI platforma već danas pokreće više od 100 milijuna stvarnih interakcija mjesečno.