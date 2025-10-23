Od danas u Hrvatskoj dostupan novi premium program - Uber one

Svim postojećim (i budućim) Uber korisnicima u Hrvatskoj od danas je dostupna nova usluga Uber One, program ekskluzivnog članstva koje donosi niz pogodnosti i unaprijeđeno iskustvo svakodnevne mobilnosti. Hrvatska se tako pridružuje odabranom krugu europskih gradova u kojima Uber uvodi svoj premium program vjernosti usmjeren isključivo na mobilnost, a čime platforma dodatno potvrđuje važnost domaćeg tržišta unutar svoje globalne mreže.

Uber One je više od programa popusta - riječ je o programu članstva koji pojednostavljuje svakodnevna putovanja, pružajući korisnicima istodobno uštede i dodatnu vrijednost. Pretplatnici unutar programa Uber One ostvaruju do 15 % povrata (Mobility Cashback) na odabrane vožnje, koji se automatski pretvara u Uber Cash i može koristiti za buduća putovanja. Članovima su osigurani i prioritetni pristup najbolje ocijenjenim vozačima, kao i premium korisnička podrška s bržim rješavanjem eventualnih upita. Dodatna prednost Uber One usluge je potpuna fleksibilnost - članstvo se može otkazati u bilo kojem trenutku, bez dodatnih obaveza.

Iako se u Hrvatskoj Uber One trenutačno odnosi isključivo na mobilnost, riječ je o konceptu koji je zamišljen kao jedinstveno globalno članstvo budućnosti, spremno da u sljedećim fazama objedini sve Uberove aplikacije, usluge i partnerske ponude.

„Uber One je zamišljen kao članstvo koje svakodnevni život čini jednostavnijim i ugodnijim. Želimo da naši korisnici mogu reći - koristim Uber bez ograničenja, pri čemu uživam i štedim. Uključivanje Hrvatske u Uber One ekosustav za nas predstavlja važan korak u širenju Uberovih „mobility-only" članstava na području srednje i istočne Europe (CEE)," poručuju iz Ubera.

Globalno, Uber One broji više od 30 milijuna aktivnih pretplatnika, a statistike pokazuju da se upravo ti korisnici voze češće, ostvaruju veće uštede i pokazuju veću lojalnost platformi. Lansiranjem Uber One usluge u Hrvatskoj, Uber dodatno učvršćuje svoju poziciju vodeće platforme za suvremenu, pametnu i odgovornu mobilnost u regiji Jugoistočne Europe te potvrđuje svoj strateški cilj - razvijati rješenja koja korisnicima donose jednostavnost, fleksibilnost i povjerenje u svakodnevnom kretanju. Cijene i pogodnosti u sklopu programa Uber One definirane su prema globalnim principima koji kombiniraju međunarodne standarde, lokalne specifičnosti i konkurentne prednosti, s ciljem dugoročne održivosti i vrhunske korisničke vrijednosti.