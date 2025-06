Stereolab u Tvornici ove subote

Dugoiščekivani premijerni nastup indie junaka Stereolab konačno će se dogoditi ovu subotu (14.6.) u zagrebačkoj Tvornici kulture. Njihov najnoviji album pobrao je sjajne kritike stranih, ali i domaćih medija pa je svakako grehota propustiti ovaj koncert koji će im biti jedini u regiji. Uz Stereolab domaćoj publici predstavit će se i francuski producent Astrobal. Pretprodajna cijena ulaznica je 37 eura i mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, na dan će koštati 40 eura. Fizičke ulaznice mogu se kupiti u Dirty Old Shopu. Early bird ulaznice su rasprodane za samo tri dana.

Ulaznice: https://shorturl.at/gdxOW

SATNICA:

19:30 Ulaz

20:00 Astrobal

21:00 Stereolab

Album se može poslušati na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=PwS6LA70NGM&t=394s

"Stereolab ima reputaciju misaonog benda, ali ove pjesme pokazuju da njihova pronicljivost nikada ne ide nauštrb emocija: ovo su bijesne, tužne, optimistične pjesme koje pružaju katarzu i osjećaj zajedništva. Ta mješavina - pulsirajućih mozgova i napetih živaca, kucajućih srca i otvorenih umova - možda je najbliže što možemo doći suštini Stereolaba; i u tom smislu, "Instant Holograms on Metal Film" je hvalevrijedan povratak", napisao je Ben Cardew za Pitchfork.

Bojan Stilin za Tportal je ovako doživio najnoviji Stereolabov uradak: "No važnija promjena od same glazbe u petnaest godina, koliko smo živjeli bez Stereolaba, jest - kontekst. U eri u kojoj autokratske vlasti gase fakultete, sloboda novinarstva je u sve većem dijelu svijeta misaona imenica, a kakofonija društvenih mreža kritičke glasove čini ironičnim contentom, marksistički eklekticizam Stereolaba zvuči kao poziv za buđenje i resetiranje na mlađe, naivnije, razigranije, ali istovremeno pametnije i čistije nas. Slušajući ovaj album, osjećate se zbilja kao da ste godinama sjedili i čekali revoluciju za koju ste i tada znali da se neće dogoditi, no niste mogli ni sanjati da će i zadnja trunka optimizma i nade u bolji svijet biti pregažena bagerom novca, moći i medijske kakofonije. Stereolab nam je, ukratko, potrebniji nego ikad."

"Glazba koju stvaraju i dalje nije laka - sigurno je da će "Instant Holograms On Metal Film" biti jedini album ove godine koji sadrži riječ „desuetude". Pa ipak, i dalje imaju rijetku sposobnost da preoblikuju svijet oko sebe, da skinu svakodnevnu, dosadnu scenografiju života i na pozornicu stave nove mogućnosti, uporno tvrdeći da još uvijek postoje stvari za koje se vrijedi boriti" napisala je pak Victoria Segal za Mojo.

Ilko Čulić je za portal Ravno do dna ocjenom 9/10 prisnažio: "Već su naredni singlovi „Transmuted Matter" i „Melodie Is a Wound" potpuno rekonstruirali sliku i zvuk starog Stereolaba, a onda je počelo superiorno zakucavanje na albumu „Instant Holograms on Metal Film" koji u skoro 60 minuta materijala nema nijednu slabu točku. Jedini je problem iz ovako bogate zbirke istrgnuti nešto što zaslužuje specijalnu preporuku kao najjača pjesma. U prvom preslušavanju albuma to baš i ne uspijeva, ali u drugom se ipak izdvaja grandiozna šestominutna kompozicija „Immortal Hands". Povratak godine? Vidjet ćemo u Tvornici."

Subota, Tvornica kulture, Stereolab svakako vrijedi ispoštovati.