Steel Panther u Hali Park

Steel Panther, glam metal legende iz Los Angelesa, imaju novi datum i lokaciju za premijerno regionalno gostovanje. Umjesto u Tvornici kulture grupa dolazi u Halu Park 2. srpnja 2022. godine.

Kalifornijski band najpoznatiji je po svom humoru i tekstovima, kao i nastupu koji potencira tipični glam metal. Steel Panther su popularnost stekli početkom 2000-ih svirajući u klubovima Sunset Stripa u LA-u, nastupajući pod imenom Metal Shop i pretvarajući se da su bend koji je propustio svoju veliku priliku 80-ih. Nakon nekoliko promjena, pod imenom Steel Panther počinju s turnejama izvan SAD-a i zauzimaju pozicije na lineupima festivala.

Steel Panther - "Community Property"

Obučeni su u tajice i kožne jakne, s ogromnim perikama, a uz prikaz macho kulture, njihov komični pristup temama seksa, droge i rock'n'rolla brzo je dobio horde fanova i probio ih u mainstream. Česti gosti na stageu su im bile hollywoodske zvijezde, a i sami su se pojavljivali u reklamama i TV emisijama.

Steel Panther - "Death To All But Metal"

Singlovi "Death To All But Metal" i "Community Property" obilježavaju izdanje "Feel The Steel" iz 2009. koji se probio na Billboardovu ljestvicu najboljih albuma i zauzeo 48. mjesto na rock ljestvici. 2011. izlazi "Balls Out" na kojem gostuju komičari Dane Cook kao i Nickelbackov Chad Kroeger. Album "All You Can Eat" obilježava singl "Party Like Tomorrow Is the End of the World", uslijedio je "Live from Lexxi's Mom's Garage" koji prikazuje glam rock garažni koncert, te "Lower The Bar" i "Heavy Metal Rules".

Steel Panther - "The Burden of Being Wonderful"

Steel Panther najpoznatiji su po live nastupima u kojima u pauzama često potenciraju međusobni sukob, rasprave o seksu i drogama i improvizirani humor. Kao predgrupu na turneju su ih zvala najveća imena hair metal i glam rock scene, uključujući Def Leppard, Motley Crue i Guns'n'Roses.



Svi vlasnici već kupljenih ulaznica za odgođene termine mogu prisustvovati novom terminu koncerta. Svi kojima novi datum ne odgovara, povrat novca mogu ostvariti do 15. srpnja na prodajnom mjestu gdje je ulaznica kupljena.