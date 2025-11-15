« Biznis
SQ Capital investirao u Moontop

Moontop protekle tri godine raste preko 100 posto godišnje, a investiciju će iskoristiti za širenje partnerske mreže, jačanje prodaje i internacionalizaciju poslovanja kroz franšizni model

SQ Capital, domaće investicijsko društvo s više od 130 milijuna eura imovine pod upravljanjem, preko alternativnog investicijskog fonda Primus investiralo je 2,7 milijuna eura u Moontop, brzorastuću hrvatsku tehnološku tvrtku koja modernizira sustav pogodnosti za zaposlenike, pomažući tvrtkama da ih zadrže i dodatno motiviraju. Moontop omogućuje potpunu fleksibilnost u korištenju pogodnosti za zaposlenike na način da poslodavac definira mjesečni budžet, a zaposlenici preko jednostavne aplikacije sami biraju i kombiniraju pogodnosti prema svojim željama i potrebama.

Moontop trenutno ima mrežu od preko 500 partnera diljem Hrvatske, uključujući restorane, fitness centre, trgovine, poliklinike, osiguravatelje i usluge mobilnosti. Platforma ne samo da povećava zadovoljstvo zaposlenika, nego i donosi porezne pogodnosti poslodavcima, optimizirajući neoporezive isplate.

Zadnje tri godine Moontop bilježi rast prihoda od preko 100% godišnje, reflektirajući sve veću popularnost platforme na tržištu. Platforma je već integrirana u sustave renomiranih tvrtki kao što su United Group, CARWIZ, Notch, Transcom i Groupama Osiguranje, potvrđujući Moontopov status vodeće digitalne platforme za pogodnosti zaposlenika.

U današnjem tržištu rada, obilježenom velikom konkurencijom za najbolje talente, Moontop je izvrstan primjer tehnološkog rješenja koje pomaže kompanijama da zaposlenicima ponude atraktivne i fleksibilne pogodnosti, čime ih dodatno motiviraju i zadržavaju, i to na troškovno prihvatljiv način. Platforma je one-stop-shop za pogodnosti zaposlenika, a poslodavcima donosi mjerljive rezultate kroz optimizaciju troškova i poreznih pogodnosti, uključujući maksimalno iskorištavanje neoporezivih isplata. Zajedno ćemo ubrzati širenje partnerske mreže, ulagati u razvoj tehnologije i otvoriti vrata međunarodnoj ekspanziji", izjavio je Ivan Jurišić, partner u SQ Capitalu.

"Iznimno nam je drago što smo dobili strateškog partnera koji razumije našu viziju i može nam pomoći u daljnjem rastu. U sljedeće tri godine fokusiramo se na širenje partnerske mreže, jačanje prodaje i internacionalizaciju poslovanja kroz franšizni model, čime želimo osnažiti našu poziciju vodeće regionalne platforme za pogodnosti zaposlenika", istaknuo je Branimir Gospić, direktor i osnivač Moontopa, koji nastavlja operativno voditi kompaniju.

SQ Capital je domaće investicijsko društvo s dugogodišnjim track recordom, a s timom od 12 profesionalaca upravlja s preko 130 milijuna eura, uz investitorsku bazu od preko 80 privatnih investitora, obiteljskih ureda i institucionalnih investitora iz Hrvatske i regije.

