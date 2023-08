Spremate se na ljetnu avanturu sa svojim psom?

Ljubitelji i vlasnici pasa pri planiranju ljetnog godišnjeg odmora zasigurno se susreću s nizom izazova. No, svake godine situacija na tom polju je perspektivnija, i sjajnih opcija za bezbrižni ljetni odmor na hrvatskoj obali za vlasnike i njihove pse je sve više. Ako se upravo spremate i želite da vam odlazak i boravak na moru prođu bez stresa, kako za vas tako i za vašeg ljubimca, onda nastavite čitati jer vam donosimo nekoliko korisnih savjeta koje biste svakako trebali uzeti u obzir.

1. U hladu je spas

Iako većina današnjih automobila ima klima uređaj, ako kod vas to možda nije slučaj, razmislite onda da krenete starom cestom prema moru gdje je više hladovine i prigodnih opcija za stajanje. U oba slučaja, psu će biti potrebno da protegne šapice i obavi svoje potrebe. Dakako, vodite računa i da tijekom puta popije dovoljno tekućine, a ne zaboravite i na nagradu za strpljenje u obliku kakve poslastice te omiljenu dekicu i pokoju igračku s kojom će se animirati.

2. Na moru kao doma

Ako odlazite u svoj smještaj onda je to za vas olakotna okolnost i pravila igre su potpuno jasna. Vaš smještaj zasigurno je dog friendly. No, ako ste u potrazi za kakvim apartmanom, hotelom ili kampom, svoju potragu, pa onda i izbor ćete svakako temeljiti prema njihovim stavovima o kućnim ljubimcima. Srećom, pa je u hrvatskoj sve više smještaja koji rado primaju pse, a za njih imaju i dodatne pogodnosti te usluge koje će njegov, ali i vaš boravak učiniti ondje opuštenijim.

3. Ljeto puno sadržaja

Posljednja, ali jako bitna stvar kod ljetovanja s psom jest i lokacija na kojoj ćete se zajedno moći uživati u moru i ostalim ljetnim radostima. Jasno je da to nećete moći učiniti baš na svakoj plaži, ali danas na hrvatskoj obali postoji niz plaža namijenjenih baš psima i njihovim vlasnicima. Prvi takav koncept u Hrvatskoj jest Monty's Dog Beach koji je prisutan već osam godina s psećim plažama i sadržajem u Crikevnici i na Rabu, a uskoro planiraju širenje i u Portorož te Los Angeles.

Riječ je o vrlo uspješnoj atrakciji koju su prepoznali lokalni, ali i strani turisti koji se ondje vrlo rado vraćaju iz više razloga. Osim same plaže na kojoj su dobrodošli svi, Monty's Dog Beach koncept četveronožnim ljubimcima omogućuje osvježenje u psećoj pivi, prirodnom sladoledu te nizu drugih poslastica. Tu su i neizostavne aktivnosti u psećem parku, a sve vlasnike i pse oduševit će mnoštvo događaja kao što je Pawesome summer cinema 26.8. i Adoption Day 2.9.

Tako je 12. kolovoza održan i popularni Monty's Underdog Marathon koji se održao na plaži u Crikvenici U pitanju je spoj odmora, ali i zajedničkih aktivnosti za vlasnike i njihove ljubimce, točnije trkačko-plivačko natjecanje pasa i vlasnika.

Naime, Underdog Marathon je prvi puta održan 2017. i održava se svake godine u kolovozu i jedinstvena je prilika za ljudsko-pseće parove da se zajedno natječu u amaterskom aquathlonu. Natjecatelji trče 150 metara duž rive, a zatim preko plaže utrče u more gdje plivaju 160 metara sve do cilja. Natjecateljima je pritom dozvoljeno koristiti pomagala za pse poput barčica, luftića i plutača, a pobjednici su dobili uzbudljive nagrade. Na prvom mjestu bili su Željko i Lili i time su osvojili glavnu nagradu, a to je cjelodnevni najam luksuznog broda. Na drugom mjestu zasjeli su Ozren i Kuba, a na trećem mjestu bili su Philipp i Columbo koji su došli čak iz Beča. Na zadnjem mjestu, tzv. Underdog; bili su Mia i Kimi.

Vautastično osvježenje

I dok će psi tijekom boravka na plaži zasigurno poželjeti predahnuti u kakvoj hladovini uz poneko osvježenje ili pak poslasticu, za jednako iskustvo neće biti zakinuti ni njihovi vlasnici.

Tijekom boravka u Monty's Beach Baru vlasnici pasa moći će se nagraditi raznovrsnim signature koktelima čiji je glavni sastojak Tito's Vodka koja globalno djeluje na području zaštite životinja pod okvirom programa Vodka for Dog People. Naime, ovaj američki brend beskompromisno od samog osnivanja pomaže i podržava azile i udruge za napuštene pse i rado podržava sve inicijative koje uključuju pse i njihove vlasnike, baš kao što je Monty's Underdog Marathon.

Pa ako ste u potrazi za plažom na kojoj ćete se vi i vaš ljubimac prije svega osjećati dobrodošlo, a gdje ćete pronaći i niz prigodnog sadržaja, kako za sebe tako i za svog psa, onda svakako navratite u Crikvenicu ili na Rab na Monty's Dog Beach gdje su beskrajno lijepe uspomene zagarantirane.