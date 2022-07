Spektakularno otvorenje 12. Fantastic Zagreb Film Festivala

Psihološkim trilerom „Posljednji klijent", još jednim vrhunskim naslovom iz majstorske danske filmske radionice, otvoreno je 12. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Brojna publika na Ljetnoj pozornici Tuškanac uživala je uz napeti I nepredvidljiv psihološki triler koji je publiku držao na rubu sjedala do posljednje scene.

Prije projekcije publiku su pozdravili Stjepan Hundić, producent i umjetnički direktor i zamjenik gradonačelnika grada Zagreba Luka Korlaet.

„12. Fantastic Zagreb u sljedećih 11 dana vam donosi više od 40 naslova iz cijelog svijeta. Tu su novi filmovi koji su premijere imali na najvećim svjetskim festivalima kao što su Cannes, Sundance, Tribeca itd., posebno je atraktivan program kultnih klasika, imamo i bogat program kratkih filmova i VR naslova pa vjerujem da će svatko naći nešto za sebe", rekao je na otvaranju Stjepan Hundić, producent i umjetnički direktor Fantastic Zagreb Film Festivala.

„Veliko nam zadovoljstvo da svi koji se nalaze u Zagrebu mogu uživati u odličnim filmskim projekcijama u ovom prekrasnom ambijentu Ljetne pozornice Tuškanac.", poručio je Korlaet.

Do kraja tjedna nikako ne smijete propustiti film „Blade Runner: The Final Cut" Ridleyja Scotta. Zahvaljujući izvrsnoj produkciji, fantastičnim specijalnim efektima, poetskim prizorima i autorskim potpisom Ridleya Scotta "Blade Runner" danas djeluje svježe i aktualno. Posljednji re-edit filma predstavlja nam necenzuriranu verziju originala sa scenama koje publika do tada nije imala priliku vidjeti.

Stephen King lajka nordijski nadnaravni triler „Nevini" koji je svjetsku je premijeru imao na filmskom festivalu u Cannesu, i koji će vas svojom napetom atmosferom, neočekivanim obratima i mračnom premisom uvesti u svijet istinskog zla u nama. Pitate se kako je izgledalo odrastanje superjunaka sjajne Amazonove serije „The Boys"? Pogledajte „Nevine" u subotu s početkom u 21:30 na Ljetnoj pozornici Tuškanac.

Fantastic Zagreb Film Festival i ove je godine za vas pripremio niz kultnih žanrovskih klasika kojima ćete moći uživati na velikom platnu u prekrasnom ambijentu Ljetne pozornice Tuškanac. U nedjelju vas očekuje „Ratovi Zvijezda: Nova nada", prvi film obožavanog serijala „Star Wars" iz 1977. godine u režiji Georgea Lucasa i četvrto kronološko poglavlje „Skywalker sage".

Uz fantastične cjelovečernje naslove na festivalu se može pogledati i bogat program kratkih filmova dugih i kratkih naslova u Kinu Tuškanac (program počinje od 6. srpnja) te atraktivni VR (filmovi virtualne stvarnosti) naslovi u Muzeju iluzija.

Fantastic Zagreb i dalje je jedini dog friendly festival: dozvolite svom psu da vas dovuče u prirodnu oazu Ljetne pozornice Tuškanac i zajedno besplatno uživajte u filmovima! Kompletan filmski program, cijene ulaznica i ostale informacije dostupne su na službenoj web stranici festivala: fantastic-zagreb.com, a najnovije vijesti i festivalske aktivnosti na našoj Facebook stranici facebook.com/FantasticZagreb