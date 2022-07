Najava Motovun Film Festivala

U ozbiljnim vremenima svakako je potreban predah od teške svakodnevice, a to i ove godine nudi Motovun Film Festival. Na petodnevno putovanje kroz više od stotinu ostvarenja festival kreće 26. srpnja automobilom kaotične obitelji iz filma Put pod noge, prvijenca Panaha Panahija, sina najpoznatijeg iranskog redatelja Jafara Panahija. Nagrađen na brojnim prestižnim festivalima, ovaj vedri uradak mnoge će podsjetiti na omiljenu Little Miss Sunshine. To će biti samo uvod u jedno od dosad atraktivnijih motovunskih izdanja, najavljeno je na predstavljanju programa u zagrebačkom KIC-u, kojem su nazočili i autori hrvatskih filmova u programu.

„Doista ne pamtimo kada smo imali glavni program s toliko nagrađenih naslova. Uz to, trebaju nam ogromna platna, jer su naši ekrani svakim danom sve manji, treba nam i da imamo s kime razgovarati o onome što smo gledali, jer filmovi su rađeni da ih gledamo zajedno. Treba nam zabava do svitanja i bezbrižna ljetna filmska avantura. Potražite savjet svog liječnika ili ljekarnika, u ovakvoj godini on bi vam sasvim sigurno prepisao Motovun", izjavio je direktor festivala Igor Mirković.

Kao i svake godine, motovunska selektorska ekipa nastoji predstaviti program relevantnih zanimljivosti u svjetskom filmu. U njemu ima filmova nagrađenih u Karlovim Varima, Locarnu, Berlinu, na Sundanceu te s netom završenog Cannesa. Tu su filmovi iz geografski različitih prostora od Ukrajine do Irana te od Egipta do Islanda, ali i dva hrvatska noviteta - Nosila je rubac črleni, ruralni retro-mjuzikl Gorana Dukića te Glava velika ribe, sociopolitička urbana drama Arsena Oremovića.

„U programu ima gangsterskih filmova poput ukrajinskog Nosoroga, političkih trilera poput Dječaka s neba, nagrađenog za najbolji scenarij u Cannesu, te neuobičajeno puno komedija. Nizom od Divljih momaka i Nevjerojatno ali istinito, pa do finskih Cure, cure, cure s nagradom publike na Sundanceu, pokušali smo unijeti dašak radosti u trenutno tmurni geopolitički svijet. Pritom smo bili predani onom što je godinama motovunski kredo: živahnom i zanimljivom pripovijedanju koje reflektira društvo, suvremene probleme i složenost današnjeg svijeta. Filmovima koji s malim sredstvima i dosežnim budžetima postižu političku intrigantnost, društvenu relevantnost, ali imaju i nešto stilski zasebno i svoje", naglašava selektor glavnog programa Jurica Pavičić.

Trinaest crnohumornih prizora iz bračnog života milenijalaca donosi film Nema šanse njemačkog redatelja Dietricha Brüggemanna, nagrađenog u Karlovim Varima za najbolju režiju. Jedan od najcjenjenijih njemačkih suvremenih redatelja Andreas Dresen predstavit će se istinitom pričom o majci koja je izbavila sina iz Guantanama. Film Kurnaz protiv Busha ovjenčan je na Berlinaleu nagradama za najbolju glavnu ulogu i scenarij. Sa Srebrnim medvjedom za režiju s istog festivala dolaze Dragulji u odjeći, cjelovečernji prvijenac meksičko-bolivijske redateljice Natalije López Gallardo o borbi tri žene protiv kartela.

Ovjenčani priznanjima iz Berlina su i Prekrasni stvorovi, uznemirujuća islandska drama o sazrijevanju te Tri zime, dirljiva priča o teškom životu u švicarskim Alpama. Pozornost će privući i Sveti duh, španjolski tragikomični triler o sljedbi vjernika u paranormalne pojave te Artur Rambo, francuski film o maloj školi kulture otkazivanja na internetu. Iz Francuske dolazi i Rodeo, priča o autsajderici koja uživa u ludim vožnjama na motoru, nagrađena u programu Izvjestan pogled u Cannesu.

Na meniju je i švedski stol odličnih filmova iz Švedske, ovogodišnje zemlje - partnera. U suradnji s prijateljima iz Veleposlanstva Švedske, Švedskog filmskog instituta i partnerskog festivala Uppsala ISFF bit će prikazano čak 25 filmova, među njima i djela majstora poput Ingmara Bergmana, Lukasa Moodyssona i Roya Anderssona, kao i prošlogodišnje motovunske pobjednice Ninje Thyberg.

„Najbolje iz Švedske predstavljamo kroz četiri programske selekcije koji uključuju Filmove promjene posvećene pionirskim djelima švedskog filma koji su nadišli granice svoje zemlje i vremena, Mladi i neposlušni o pobunjenoj mladosti, selekcija najboljih kratkiša u programu Pick 'n' mix - i na kraju Švedska à la carte. Posebna preporuka je švedsko remek-djelo, nijemi film koji ove godine slavi 100. godišnjicu, Vještice: Povijest magije kroz stoljeća redatelja Benjamina Christensena uz posebnu poslasticu - glazbenu pratnju sjajnih Alena i Nenada Sinkauza", ističe selektorica ovog dijela programa Inja Korać.

U Motovun se nakon dvadeset godina vraća kultni redatelj Goran Marković, ovoga puta kao počasni gost i dobitnik nagrade Maverick Motovuna. Nagrada Pedeset godina ide, pak, u ruke Ranku Mitiću, zacijelo rekorderu domaće kinematografije, jer ni nakon pedeset i pet godina neprekidne karijere ovaj asistent kamere nije se umorio snimati filmove.

Omiljeni motovunski program kratkih filmova odabran je ove godine na temelju čak 728 prijavljenih radova, a donosi pregled intrigantnih, dinamičnih, duhovitih i važnih filmova. „Važni su jer na svjež i inovativan način osvještavaju perspektive, priče i ljude koji su često nevidljivi. Neki od filmova prikazani su na najznačajnijim festivalima svijeta poput Cannesa, Berlinalea, Locarna, Venecije i Clermont-Ferranda, dok će nekima ovo biti prvi susret s publikom, odnosno svjetska premijera", naglasila je selektorica kratkometražnog programa Inja Korać.

Pobjednik, odnosno najbolji europski film, i ove godine ulazi u konkurenciju za Europsku filmsku nagradu, dok se za nagradu Corto Montonese, tj. najbolji hrvatski film u programu, natječu četiri filma - Snjeguljica Lane Barić, Sakupljač Danijela Žeželja, Dok smo bili tu Sunčice Fradelić i Dječak Hrvoja Mabića.

Motovun Film Festival imat će i ove godine svojevrsnu uvertiru, prvi put u Bujama. Buje@teen, šarolik program ostvarenja iz svih dijelova Europe, namijenjen djeci i mladima, otkriva uzbudljivost i bogatstvo europskih priča i kulture te na pristupačan način progovara o problemima i temama s kojima se susreću najmlađi članovi našeg društva.

Već uobičajeno, Motovun nudi i niz popratnih zbivanja te atraktivan glazbeni program. Već prvog dana zasvirat će grčka etno-ska-punk atrakcija Koza Mostra, a do kraja festivala slijedi pregršt nastupa popularnih bendova i DJ-a. Od 26. do 30. srpnja slijedi pet dana uživanja, kako za one željne ukazivanja na važne teme, tako i za sve kojima je potreban otklon od istih.