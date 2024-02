Spektakularni okršaj vodećih banaka u Hrvatskoj vraća se na pozornicu konferencije Money Motion

Teško je zamisliti da smo prije manje od 50 godina kreditne kartice doslovce peglali, a nekad je još i teže povjerovati da nas od gotovinskog kredita dijeli tek par klikova. Tehnološki skok u mnogim je aspektima našeg života preokrenuo naglavačke sasvim uobičajene dnevne radnje. Međutim, dok je u drugim industrijama proces digitalizacije bio relativno prirodan, u bankarstvu se zbog strogih regulativa i sigurnosnih ograničenja, svaki pomak itekako osjetio.

Na prošlogodišnjoj konferenciji Money Motion svjedočili smo prvom ozbiljnom sučeljavanju između predstavnika vodećih banaka. Zaključak je, složili su se svi, bio kako natjecanje s novim tehnološkim rješenjima na tržištu samo potiče podizanje kvalitete na tržištu, te da će na poslijetku sve glavne igrače navesti da cijene korisničko iskustvo tim više.

Na novom izdanju konferencije Money Motion, koja će se održati 21. i 22. ožujka, pod sponzorstvom vodećih regionalnih brendova u industriji - ASEE, Mastercard, Monri, Nexi i OTP banka, na Zagrebačkom Velesajmu, vratit će se predstavnici vodećih banaka da bi predvidjeli što će nam najnoviji tehnološki trendovi osigurati u budućnosti bankarstva.

Da je digitalizacija novo normalno i dopušta velike mogućnosti u dizajniranju usluga i proizvoda, slaže se Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP Banke. Međutim, upozorava kako banke nikada ne smiju zaboraviti interes klijenta i ispustiti ga iz središta fokusa.

- Koliko god digitalizacija bila sexy i uzbudljiva, i dopušta da sada brzo riješimo neke situacije ili poslove koji su vremenski bili užasno iscrpljujući, moramo biti i izuzetno oprezni u primjeni. Mislim da je sve sjedinjeno u rečenici: potrebno je koristiti inteligentne poslovne automatizacije za kreiranje poslovnih inovacija koje će doprinijeti poticanju angažmana naših klijenata i još ih više približiti, a ne doprinijeti otuđivanju, ne samo u bankarstvu, već društvu općenito - pojasnio je Bekeffy.

Daleko najglasnija tehnološka tema proteklih godinu dana bila je umjetna inteligencija. Međutim, iznenadni interes za njezinu primjenu i korištenje samo je razotkrilo kako brojni lideri već ulažu značajna sredstva i napore u primjenu takve tehnologije u svoje procese.

Bankarstvo, financijske usluge i osiguranje već su drugi najveći korisnici rješenja umjetne inteligencije u usporedbi s drugim industrijama, prema najnovijem izvješću S&P Global. Modeli predviđanja i preporuka najrasprostranjeniji su slučajevi korištenja tehnologije umjetne inteligencije u bankarstvu i drugim financijskim institucijama.

To nam je potvrdio Dejan Donev, direktor sektora digitalnog bankarenja Erste banke, koji dodaje kako uslijed digitalizacije, bankarstvo već nekoliko godina prolazi kroz proces velikih promjena. Osim što se značajno mijenja dosadašnji način poslovanja, financijske institucije dobivaju i nove prilike za razvoj bržih, transparentnijih i povoljnijih usluga za klijente uz neminovno balansiranje s tradicionalnim kanalima. A od toga bi krajnji korisnici trebali imati najveću korist.

- U dogledno vrijeme možemo očekivati značajan porast alternativnih metoda plaćanja koje odmiču od tradicionalnih metoda, što će dovesti do boljeg korisničkog iskustva u online i klasičnim prodajnim mjestima. Na svakodnevno poslovanje banaka zasigurno utječe i uvođenje umjetne inteligencije (AI), koju uvode u svoje strategije poslovanja i to na organizacijskoj i procesnoj razini, a preko koje već sada mogu kvalitetno komunicirati s klijentima. Ipak, unatoč snažnom razvoju visokih tehnologija i servisa i njihovoj sve većoj primjeni, fizičke poslovnice još dugo neće izgubiti na važnosti jer one imaju važnu ulogu u tradicionalnom odnosu između banke i klijenta, posebice u dijelu pružanja savjetodavnih usluga - najavio je Donev.

Sve značajnija primjena umjetne inteligencije i drugih tehnologija već danas vodi ka pitanju vještina i znanja koja će biti potrebna financijskim institucijama za provođenje svih procesa na efikasniji no jednako siguran način. Da su već danas u bankama potrebni zaposlenici koji razumiju barem osnovne principe umjetne inteligencije, potvrdio nam je Neven Horvat, član Uprave Intesa Sanpaolo International Value Services.

- Promjene koje će biti uzrokovane širom primjenom umjetne inteligencije zahtijevaju prilagodbu zaposlenika na nove tehnologije. Sve je veća potreba za stručnjacima koji razumiju principe umjetne inteligencije, te se sve više cijene vještine iz područja strojnog učenja, analize podataka i programiranja. Bankarstvo za 10 godina zahvaljujući napretku umjetne inteligencije može doživjeti duboke transformacije - pojasnio je Horvat.